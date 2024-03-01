Курганская больница нашла врача-онколога, чтобы вести приемы

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В Каргапольской больнице выходит на работу новый врач-онколог Фото:

В Межрайонную больницу №5 рабочего поселка Каргаполье (Курганская область) устраивается на работу врач-онколог, который будет принимать пациентов в ближайшее время. Об этом рассказал главврач медучреждения Рустам Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Межрайонную больницу р. п. Каргаполье трудоустраивается новый врач-онколог с большим опытом и знаниями. Первый прием состоится девятого марта», — уточнил в посте Гареев.

По словам Гареева, приемы у онколога будут по субботам. Он добавил, что врач сможет проводить биопсию пациентам.

Ранее Межрайонную больницу №5 в Каргаполье возглавил терапевт-рентгенолог Рустам Гареев. Он переехал в регион из Самарской области.

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В Межрайонную больницу №5 рабочего поселка Каргаполье (Курганская область) устраивается на работу врач-онколог, который будет принимать пациентов в ближайшее время. Об этом рассказал главврач медучреждения Рустам Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Межрайонную больницу р. п. Каргаполье трудоустраивается новый врач-онколог с большим опытом и знаниями. Первый прием состоится девятого марта», — уточнил в посте Гареев. По словам Гареева, приемы у онколога будут по субботам. Он добавил, что врач сможет проводить биопсию пациентам. Ранее Межрайонную больницу №5 в Каргаполье возглавил терапевт-рентгенолог Рустам Гареев. Он переехал в регион из Самарской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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