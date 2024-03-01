Курганская больница нашла врача-онколога, чтобы вести приемы

01 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В Каргапольской больнице выходит на работу новый врач-онколог Фото: Екатерина Сычкова В Межрайонную больницу №5 рабочего поселка Каргаполье (Курганская область) устраивается на работу врач-онколог, который будет принимать пациентов в ближайшее время. Об этом рассказал главврач медучреждения Рустам Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Межрайонную больницу р. п. Каргаполье трудоустраивается новый врач-онколог с большим опытом и знаниями. Первый прием состоится девятого марта», — уточнил в посте Гареев. По словам Гареева, приемы у онколога будут по субботам. Он добавил, что врач сможет проводить биопсию пациентам. Ранее Межрайонную больницу №5 в Каргаполье возглавил терапевт-рентгенолог Рустам Гареев. Он переехал в регион из Самарской области.

В Межрайонную больницу №5 рабочего поселка Каргаполье (Курганская область) устраивается на работу врач-онколог, который будет принимать пациентов в ближайшее время. Об этом рассказал главврач медучреждения Рустам Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Межрайонную больницу р. п. Каргаполье трудоустраивается новый врач-онколог с большим опытом и знаниями. Первый прием состоится девятого марта», — уточнил в посте Гареев. По словам Гареева, приемы у онколога будут по субботам. Он добавил, что врач сможет проводить биопсию пациентам. Ранее Межрайонную больницу №5 в Каргаполье возглавил терапевт-рентгенолог Рустам Гареев. Он переехал в регион из Самарской области.