Курганскую больницу возглавил врач из Самары. Фото

01 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В больнице Каргаполья — новый главврач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Межрайонную больницу №5 в Каргаполье Курганской области возглавил терапевт-рентгенолог из Самарской области Рустам Гареев. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В нашей больнице главным врачом назначен Гареев Рустам Мухаметзакиевич. Он окончил Оренбургскую медицинскую академию. Приехал к нам из Самарской области. По специальности терапевт-рентгенолог. Смена руководства всегда волнительна, но у нашей больницы хороший потенциал, уверен, что персонал поддержит нового руководителя и будет помогать ему в дальнейшей работе», — написал Ленков. По данным портала «Про докторов», Гареев имеет стаж работы 12 лет, работал в частных клиниках Самары. Руководителем межрайонной больницы №5 ранее был Максим Лютиков, который исполнял обязанности главврача с конца 2022 года. URA.RU писало о череде увольнений главврачей в Курганской области. Тогда на запрос агентства в депздраве указали в качестве одной из причин ротации оценку работы руководителей. Терапевт-рентгенолог из Самары Рустам Гареев стал новым руководителем межрайонной больницы №5 в Каргаполье фото: Евгений Ленков, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/evgeniy_lenkov

Межрайонную больницу №5 в Каргаполье Курганской области возглавил терапевт-рентгенолог из Самарской области Рустам Гареев. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В нашей больнице главным врачом назначен Гареев Рустам Мухаметзакиевич. Он окончил Оренбургскую медицинскую академию. Приехал к нам из Самарской области. По специальности терапевт-рентгенолог. Смена руководства всегда волнительна, но у нашей больницы хороший потенциал, уверен, что персонал поддержит нового руководителя и будет помогать ему в дальнейшей работе», — написал Ленков. По данным портала «Про докторов», Гареев имеет стаж работы 12 лет, работал в частных клиниках Самары. Руководителем межрайонной больницы №5 ранее был Максим Лютиков, который исполнял обязанности главврача с конца 2022 года. URA.RU писало о череде увольнений главврачей в Курганской области. Тогда на запрос агентства в депздраве указали в качестве одной из причин ротации оценку работы руководителей.