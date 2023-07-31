31 июля 2023

Курганскую больницу возглавил врач из Самары. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , столовая, чай, белый халат, весы, обед, питание, медицина, медик
В больнице Каргаполья — новый главврач Фото:

Межрайонную больницу №5 в Каргаполье Курганской области возглавил терапевт-рентгенолог из Самарской области Рустам Гареев. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В нашей больнице главным врачом назначен Гареев Рустам Мухаметзакиевич. Он окончил Оренбургскую медицинскую академию. Приехал к нам из Самарской области. По специальности терапевт-рентгенолог. Смена руководства всегда волнительна, но у нашей больницы хороший потенциал, уверен, что персонал поддержит нового руководителя и будет помогать ему в дальнейшей работе», — написал Ленков.

По данным портала «Про докторов», Гареев имеет стаж работы 12 лет, работал в частных клиниках Самары. Руководителем межрайонной больницы №5 ранее был Максим Лютиков, который исполнял обязанности главврача с конца 2022 года.

URA.RU писало о череде увольнений главврачей в Курганской области. Тогда на запрос агентства в депздраве указали в качестве одной из причин ротации оценку работы руководителей.

Терапевт-рентгенолог из Самары Рустам Гареев стал новым руководителем межрайонной больницы №5 в Каргаполье
Терапевт-рентгенолог из Самары Рустам Гареев стал новым руководителем межрайонной больницы №5 в Каргаполье

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Межрайонную больницу №5 в Каргаполье Курганской области возглавил терапевт-рентгенолог из Самарской области Рустам Гареев. Об этом сообщил глава Каргапольского округа Евгений Ленков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В нашей больнице главным врачом назначен Гареев Рустам Мухаметзакиевич. Он окончил Оренбургскую медицинскую академию. Приехал к нам из Самарской области. По специальности терапевт-рентгенолог. Смена руководства всегда волнительна, но у нашей больницы хороший потенциал, уверен, что персонал поддержит нового руководителя и будет помогать ему в дальнейшей работе», — написал Ленков. По данным портала «Про докторов», Гареев имеет стаж работы 12 лет, работал в частных клиниках Самары. Руководителем межрайонной больницы №5 ранее был Максим Лютиков, который исполнял обязанности главврача с конца 2022 года. URA.RU писало о череде увольнений главврачей в Курганской области. Тогда на запрос агентства в депздраве указали в качестве одной из причин ротации оценку работы руководителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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