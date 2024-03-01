01 марта 2024

Власти Кургана избавились от автобусов, подаренных Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
Мэрия Кургана продала московские автобусы в рассрочку Фото:

Мэрия Кургана продала 13 автобусов ЛиАЗ, которые в 2020 году правительство Москвы подарило городу. Информация об этом опубликована в отчете о приватизации городского имущества за 2023 год.

«Проданные объекты движимого имущества: автобусы ЛиАЗ в количестве 13 единиц. Оценочная стоимость автобусов от 208 до 205 тысяч рублей за единицу», — указано в отчете, опубликованном на сайте гордумы Кургана.

Корреспондент URA.RU попросил прокомментировать продажу ЛиАЗов депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова. По словам Камшилова, мэрия с трудом избавилась от подаренных Москвой автобусов. Он добавил, что покупатели согласились взять их в рассрочку на три года с ежемесячным платежом шесть тысяч рублей.

Ранее представители правительства Москвы передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Их в настоящее время нельзя использовать в качестве городского общественного транспорта в Кургане, так как ЛиАЗам больше десяти лет, что противоречит условиям транспортной реформы.

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Мэрия Кургана продала 13 автобусов ЛиАЗ, которые в 2020 году правительство Москвы подарило городу. Информация об этом опубликована в отчете о приватизации городского имущества за 2023 год. «Проданные объекты движимого имущества: автобусы ЛиАЗ в количестве 13 единиц. Оценочная стоимость автобусов от 208 до 205 тысяч рублей за единицу», — указано в отчете, опубликованном на сайте гордумы Кургана. Корреспондент URA.RU попросил прокомментировать продажу ЛиАЗов депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова. По словам Камшилова, мэрия с трудом избавилась от подаренных Москвой автобусов. Он добавил, что покупатели согласились взять их в рассрочку на три года с ежемесячным платежом шесть тысяч рублей. Ранее представители правительства Москвы передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Их в настоящее время нельзя использовать в качестве городского общественного транспорта в Кургане, так как ЛиАЗам больше десяти лет, что противоречит условиям транспортной реформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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