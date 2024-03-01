Власти Кургана избавились от автобусов, подаренных Москвой

Мэрия Кургана продала 13 автобусов ЛиАЗ, которые в 2020 году правительство Москвы подарило городу. Информация об этом опубликована в отчете о приватизации городского имущества за 2023 год.
«Проданные объекты движимого имущества: автобусы ЛиАЗ в количестве 13 единиц. Оценочная стоимость автобусов от 208 до 205 тысяч рублей за единицу», — указано в отчете, опубликованном на сайте гордумы Кургана.
Корреспондент URA.RU попросил прокомментировать продажу ЛиАЗов депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова. По словам Камшилова, мэрия с трудом избавилась от подаренных Москвой автобусов. Он добавил, что покупатели согласились взять их в рассрочку на три года с ежемесячным платежом шесть тысяч рублей.
Ранее представители правительства Москвы передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Их в настоящее время нельзя использовать в качестве городского общественного транспорта в Кургане, так как ЛиАЗам больше десяти лет, что противоречит условиям транспортной реформы.
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