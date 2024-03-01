Полицейского задержали с иностранным взрывным устройством на въезде в Крым

02 марта 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ сообщили, что взрывное устройство удалось обезвредить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На въезде в Крым, на КПП «Джанкой», обнаружили автомобиль с самодельным взрывным устройством (СВУ). За рулем был сотрудник полиции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России. «Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска „Джанкой“ в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым <…> обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что СВУ удалось успешно обезвредить. Также сообщается, что за рулем авто находился сотрудник правоохранительных органов.

На въезде в Крым, на КПП «Джанкой», обнаружили автомобиль с самодельным взрывным устройством (СВУ). За рулем был сотрудник полиции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России. «Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска „Джанкой“ в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым <…> обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что СВУ удалось успешно обезвредить. Также сообщается, что за рулем авто находился сотрудник правоохранительных органов.