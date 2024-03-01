Полицейского задержали с иностранным взрывным устройством на въезде в Крым

На въезде в Крым, на КПП «Джанкой», обнаружили автомобиль с самодельным взрывным устройством (СВУ). За рулем был сотрудник полиции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.
«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска „Джанкой“ в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым <…> обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
Уточняется, что СВУ удалось успешно обезвредить. Также сообщается, что за рулем авто находился сотрудник правоохранительных органов.
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