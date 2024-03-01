01 марта 2024

Полицейского задержали с иностранным взрывным устройством на въезде в Крым

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Сотрудники ФСБ сообщили, что взрывное устройство удалось обезвредить Фото:

На въезде в Крым, на КПП «Джанкой», обнаружили автомобиль с самодельным взрывным устройством (СВУ). За рулем был сотрудник полиции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска „Джанкой“ в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым <…> обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

Уточняется, что СВУ удалось успешно обезвредить. Также сообщается, что за рулем авто находился сотрудник правоохранительных органов.

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На въезде в Крым, на КПП «Джанкой», обнаружили автомобиль с самодельным взрывным устройством (СВУ). За рулем был сотрудник полиции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России. «Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска „Джанкой“ в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым <…> обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что СВУ удалось успешно обезвредить. Также сообщается, что за рулем авто находился сотрудник правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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