Российский рэпер Миша Маваши заступился за избитого в Перми блогера

02 марта 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Блогера избили в центре Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский рэпер Миша Маваши заступился за блогера «Lexus 500», которого избили в центре Перми. Исполнитель рассказал, что участников избиения задержали, но отпустили, так как потерпевший отказался писать заявление. Видео с избиением блогера разошлось в соцсетях вечером 1 марта. «Вчера всех задержали, но парень, которого били, заявление писать отказался, поэтому их отпустили. Наши ребята в Перми на местности работают, все узнают и держат на контроле. Не имеет значения, какой у них там произошел конфликт. Избиение есть, выложили в сеть — зачем эти понты?» — сказал Маваши в своем telegram-канале. Мужчиной, избитым в Ленинском районе Перми, оказался блогер из Соликамска Леонид («Lexus 500»). Он рассказал изданию Properm.ru, что это не было постановкой, а сам конфликт якобы возник из-за того, что его оскорбляли, он ответил тем же, за что его ударили. Следственный комитет по Пермскому краю организовал проверку из-за инцидента. Глава СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Российский рэпер Миша Маваши заступился за блогера «Lexus 500», которого избили в центре Перми. Исполнитель рассказал, что участников избиения задержали, но отпустили, так как потерпевший отказался писать заявление. Видео с избиением блогера разошлось в соцсетях вечером 1 марта. «Вчера всех задержали, но парень, которого били, заявление писать отказался, поэтому их отпустили. Наши ребята в Перми на местности работают, все узнают и держат на контроле. Не имеет значения, какой у них там произошел конфликт. Избиение есть, выложили в сеть — зачем эти понты?» — сказал Маваши в своем telegram-канале. Мужчиной, избитым в Ленинском районе Перми, оказался блогер из Соликамска Леонид («Lexus 500»). Он рассказал изданию Properm.ru, что это не было постановкой, а сам конфликт якобы возник из-за того, что его оскорбляли, он ответил тем же, за что его ударили. Следственный комитет по Пермскому краю организовал проверку из-за инцидента. Глава СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.