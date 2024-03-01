01 марта 2024

Российский рэпер Миша Маваши заступился за избитого в Перми блогера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Блогера избили в центре Перми Фото:

Российский рэпер Миша Маваши заступился за блогера «Lexus 500», которого избили в центре Перми. Исполнитель рассказал, что участников избиения задержали, но отпустили, так как потерпевший отказался писать заявление. Видео с избиением блогера разошлось в соцсетях вечером 1 марта.

«Вчера всех задержали, но парень, которого били, заявление писать отказался, поэтому их отпустили. Наши ребята в Перми на местности работают, все узнают и держат на контроле. Не имеет значения, какой у них там произошел конфликт. Избиение есть, выложили в сеть — зачем эти понты?» — сказал Маваши в своем telegram-канале.

Мужчиной, избитым в Ленинском районе Перми, оказался блогер из Соликамска Леонид («Lexus 500»). Он рассказал изданию Properm.ru, что это не было постановкой, а сам конфликт якобы возник из-за того, что его оскорбляли, он ответил тем же, за что его ударили.

Следственный комитет по Пермскому краю организовал проверку из-за инцидента. Глава СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский рэпер Миша Маваши заступился за блогера «Lexus 500», которого избили в центре Перми. Исполнитель рассказал, что участников избиения задержали, но отпустили, так как потерпевший отказался писать заявление. Видео с избиением блогера разошлось в соцсетях вечером 1 марта. «Вчера всех задержали, но парень, которого били, заявление писать отказался, поэтому их отпустили. Наши ребята в Перми на местности работают, все узнают и держат на контроле. Не имеет значения, какой у них там произошел конфликт. Избиение есть, выложили в сеть — зачем эти понты?» — сказал Маваши в своем telegram-канале. Мужчиной, избитым в Ленинском районе Перми, оказался блогер из Соликамска Леонид («Lexus 500»). Он рассказал изданию Properm.ru, что это не было постановкой, а сам конфликт якобы возник из-за того, что его оскорбляли, он ответил тем же, за что его ударили. Следственный комитет по Пермскому краю организовал проверку из-за инцидента. Глава СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...