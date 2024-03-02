В Британии пришли в ужас от супероружия Путина

Express: ракета «Сармат» может уничтожить несколько целей одновременно

02 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Ракеты «Сармат» могут преодолевать расстояния до 18 тысяч километров Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российский ракетный комплекс «Сармат», о котором президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе обращения к Федеральному собранию, может поражать несколько целей одновременно на территории противника. Об этом сообщило британское издание Express. Авторы статьи заявили, что «Сармат» способен устроить конец света. «Ракета непохожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо. <…> Она способна устроить конец света», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ракетный комплекс способен поразить несколько целей одновременно из-за установок с независимым наведением. По информации Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» имеет возможность преодолевать расстояния от десяти до 18 тысяч километров, охватывая всю территорию Европы и большую часть США. Ранее Путин сообщил, что «Сармат» скоро продемонстрируют на боевом дежурстве, передает телеканал 360. На Западе заявили, что комплекс представляет собой чудовищное ядерное оружие, которое может нести до 15 боеголовок по всему миру.

Российский ракетный комплекс «Сармат», о котором президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе обращения к Федеральному собранию, может поражать несколько целей одновременно на территории противника. Об этом сообщило британское издание Express. Авторы статьи заявили, что «Сармат» способен устроить конец света. «Ракета непохожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо. <…> Она способна устроить конец света», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ракетный комплекс способен поразить несколько целей одновременно из-за установок с независимым наведением. По информации Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» имеет возможность преодолевать расстояния от десяти до 18 тысяч километров, охватывая всю территорию Европы и большую часть США. Ранее Путин сообщил, что «Сармат» скоро продемонстрируют на боевом дежурстве, передает телеканал 360. На Западе заявили, что комплекс представляет собой чудовищное ядерное оружие, которое может нести до 15 боеголовок по всему миру.