В Британии подсчитали, за сколько минут «Сармат» сотрет Лондон с лица земли

Express: «Сармат» сотрет Лондон с лица земли за шесть минут
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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, ярс, межконтинентальная баллистическая ракета, мбр, сармат, МБР «Сармат» РС-28
В Express сообщили, что Нью-Йорк или Вашингтон находятся в пределах досягаемости ракетного комплекса «Сармат» Фото:
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Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» может стереть Великобританию с лица земли за шесть минут. Об этом сообщила английская газета Express.

«Сверхтяжелые межконтинентальные баллистические ракеты могут достичь Великобритании — в 1600 милях от места своего базирования — всего за шесть минут», — говорится в материале. По словам авторов статьи, «Сармат» представляет чудовищное ядерное оружие, которое может нести до 15 боеголовок по всему миру.

В газете отметили, что оружие также может выдерживать 24 российских гиперзвуковых планирующих аппарата «Авангард», каждый из которых имеет ядерную боеголовку. Ее скорость в 27 раз больше скорости звука. Авторы подчеркнули, что Нью-Йорк или Вашингтон находятся в пределах досягаемости РФ.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Сармат» был поставлен на боевое дежурство, передает RT. Командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат».

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Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» может стереть Великобританию с лица земли за шесть минут. Об этом сообщила английская газета Express. «Сверхтяжелые межконтинентальные баллистические ракеты могут достичь Великобритании — в 1600 милях от места своего базирования — всего за шесть минут», — говорится в материале. По словам авторов статьи, «Сармат» представляет чудовищное ядерное оружие, которое может нести до 15 боеголовок по всему миру. В газете отметили, что оружие также может выдерживать 24 российских гиперзвуковых планирующих аппарата «Авангард», каждый из которых имеет ядерную боеголовку. Ее скорость в 27 раз больше скорости звука. Авторы подчеркнули, что Нью-Йорк или Вашингтон находятся в пределах досягаемости РФ. Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Сармат» был поставлен на боевое дежурство, передает RT. Командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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