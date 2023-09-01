В Британии подсчитали, за сколько минут «Сармат» сотрет Лондон с лица земли

Express: «Сармат» сотрет Лондон с лица земли за шесть минут

01 сентября 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

В Express сообщили, что Нью-Йорк или Вашингтон находятся в пределах досягаемости ракетного комплекса «Сармат» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» может стереть Великобританию с лица земли за шесть минут. Об этом сообщила английская газета Express. «Сверхтяжелые межконтинентальные баллистические ракеты могут достичь Великобритании — в 1600 милях от места своего базирования — всего за шесть минут», — говорится в материале. По словам авторов статьи, «Сармат» представляет чудовищное ядерное оружие, которое может нести до 15 боеголовок по всему миру. В газете отметили, что оружие также может выдерживать 24 российских гиперзвуковых планирующих аппарата «Авангард», каждый из которых имеет ядерную боеголовку. Ее скорость в 27 раз больше скорости звука. Авторы подчеркнули, что Нью-Йорк или Вашингтон находятся в пределах досягаемости РФ. Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Сармат» был поставлен на боевое дежурство, передает RT. Командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат».

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» может стереть Великобританию с лица земли за шесть минут. Об этом сообщила английская газета Express. «Сверхтяжелые межконтинентальные баллистические ракеты могут достичь Великобритании — в 1600 милях от места своего базирования — всего за шесть минут», — говорится в материале. По словам авторов статьи, «Сармат» представляет чудовищное ядерное оружие, которое может нести до 15 боеголовок по всему миру. В газете отметили, что оружие также может выдерживать 24 российских гиперзвуковых планирующих аппарата «Авангард», каждый из которых имеет ядерную боеголовку. Ее скорость в 27 раз больше скорости звука. Авторы подчеркнули, что Нью-Йорк или Вашингтон находятся в пределах досягаемости РФ. Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что «Сармат» был поставлен на боевое дежурство, передает RT. Командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев отметил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат».