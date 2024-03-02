02 марта 2024
01 марта 2024

На дороге ХМАО ввели ограничение скорости из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
С 11 по 141 километр дороги «Югра» действует ограничение скорости Фото:

С 11 по 141 километр дороги «Югра» действует временное ограничение максимально разрешенной скорости — 70 километров в час. Оно введено из-за снегопада, сообщили в управлении автодорог ХМАО.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге: Югра 11-141 километр», — написано в telegram-канале ведомства.

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С 11 по 141 километр дороги «Югра» действует временное ограничение максимально разрешенной скорости — 70 километров в час. Оно введено из-за снегопада, сообщили в управлении автодорог ХМАО. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге: Югра 11-141 километр», — написано в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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