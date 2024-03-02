На дороге ХМАО ввели ограничение скорости из-за снегопада

С 11 по 141 километр дороги «Югра» действует ограничение скорости
С 11 по 141 километр дороги «Югра» действует временное ограничение максимально разрешенной скорости — 70 километров в час. Оно введено из-за снегопада, сообщили в управлении автодорог ХМАО.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 70 км/ч на автомобильной дороге: Югра 11-141 километр», — написано в telegram-канале ведомства.
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