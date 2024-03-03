Правительство выделило 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получат миллион рублей Фото:

В России выделили дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням. Об этом сообщили в правительстве страны.

«Правительством принято решение дополнительно направить более 30 млн рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням», — говорится в сообщении правительства РФ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что деньги также будут направлены на выплаты родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена.

Как написали в канале, матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 миллион рублей. Родители семи и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, — 200 тысяч рублей, заключили там.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Министерство труда РФ рассказало URA.RU, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в следующем году, на какие федеральные выплаты рассчитывать родителям и в каком размере они будут производиться. Об этом — в материале агентства.

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В России выделили дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням. Об этом сообщили в правительстве страны. «Правительством принято решение дополнительно направить более 30 млн рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням», — говорится в сообщении правительства РФ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что деньги также будут направлены на выплаты родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Как написали в канале, матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 миллион рублей. Родители семи и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, — 200 тысяч рублей, заключили там. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Министерство труда РФ рассказало URA.RU, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в следующем году, на какие федеральные выплаты рассчитывать родителям и в каком размере они будут производиться. Об этом — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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