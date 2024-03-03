Правительство выделило 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

03 марта 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получат миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России выделили дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням. Об этом сообщили в правительстве страны. «Правительством принято решение дополнительно направить более 30 млн рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням», — говорится в сообщении правительства РФ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что деньги также будут направлены на выплаты родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Как написали в канале, матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 миллион рублей. Родители семи и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, — 200 тысяч рублей, заключили там. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Министерство труда РФ рассказало URA.RU, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в следующем году, на какие федеральные выплаты рассчитывать родителям и в каком размере они будут производиться. Об этом — в материале агентства.

В России выделили дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням. Об этом сообщили в правительстве страны. «Правительством принято решение дополнительно направить более 30 млн рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням», — говорится в сообщении правительства РФ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что деньги также будут направлены на выплаты родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Как написали в канале, матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 миллион рублей. Родители семи и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получают 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, — 200 тысяч рублей, заключили там. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Министерство труда РФ рассказало URA.RU, какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в следующем году, на какие федеральные выплаты рассчитывать родителям и в каком размере они будут производиться. Об этом — в материале агентства.