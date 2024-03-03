Уехавшая из РФ Пугачева выпустила новую песню и попросила не беспокоиться за себя

Пугачева опубликовала новую песню «Не беспокойся за меня»

03 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева выложила новую песню «Не беспокойся за меня» Фото: Александр Авилов / АГН Москва Российская певица Алла Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». На данный момент она опубликована только в соцсетях. Предположительно, она появится в альбоме, который выйдет весной. «Не беспокойся за меня, не смотри тревожно вслед. Крылья выдали давно, но выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови», — говорится в тексте песни Аллы Пугачевой. Согласно ему, певица не беспокоится за свои поступки в прошлом и начинает новую жизнь. Вероятно, композиция была записана во время последнего визита Пугачевой в Россию. Тогда она посетила студию звукозаписи «Салам» в Твери. Портал Starhit передает, что во время сессии певица работала над тремя песнями. Публикацию отметил певец Филипп Киркоров. Он поблагодарил Пугачеву за «новую потрясающую песню в канун юбилея». Новый альбом Пугачевой выйдет 15 апреля. Она презентует его как подарок для своих поклонников в честь юбилея — 75 лет. Альбом носит название P.S, в нем будут композиции с предыдущего юбилейного концерта 2019 года.

Российская певица Алла Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». На данный момент она опубликована только в соцсетях. Предположительно, она появится в альбоме, который выйдет весной. «Не беспокойся за меня, не смотри тревожно вслед. Крылья выдали давно, но выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови», — говорится в тексте песни Аллы Пугачевой. Согласно ему, певица не беспокоится за свои поступки в прошлом и начинает новую жизнь. Вероятно, композиция была записана во время последнего визита Пугачевой в Россию. Тогда она посетила студию звукозаписи «Салам» в Твери. Портал Starhit передает, что во время сессии певица работала над тремя песнями. Публикацию отметил певец Филипп Киркоров. Он поблагодарил Пугачеву за «новую потрясающую песню в канун юбилея». Новый альбом Пугачевой выйдет 15 апреля. Она презентует его как подарок для своих поклонников в честь юбилея — 75 лет. Альбом носит название P.S, в нем будут композиции с предыдущего юбилейного концерта 2019 года.