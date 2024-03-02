02 марта 2024
01 марта 2024

Продюсер Фадеев предупредил об опасности внутриканальных наушников

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс рисования граффити С изображением Макса Фадеева. г. Курган, граффити, фадеев максим, прохожие, орлы или вороны
Фадеев раскрыл опасность от прослушивания музыки в наушниках Фото:

Молодые люди в России часто пользуются внутриканальными наушниками, когда слушают музыку. Однако такой тип аудио устройства при их неправильном использовании может привести к снижению слуха. Об этом предупредил уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев в своем telegram-канале.

«Хочу обратиться ко всем, кто слушает музыку используя так называемые „внутриканальные“ наушники. Именно такой тип наушников является самым потенциально опасным, оказывая слишком много нагрузки на наш слуховой аппарат», — подчеркнул Максим Фадеев.

По словам продюсера, слух теряется постепенно и когда пользователь внутриканальных наушников спохватывается — бывает уже поздно. Фадеев добавил, что 20 лет назад оглох почти на 90%. «Китайский врач акупунктурой смог частично мне восстановить слух. Это было очень больно и очень долго. Сегодня одно ухо у меня слышит на 30%, второе — на 60%», отметил он.

Внутриканальные наушники по внешнему виду похожие на вкладыши. Они входят в ушной канал на некоторую глубину и полностью затыкают ухо, обеспечивая хорошую звукоизоляцию от внешних шумов.

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Молодые люди в России часто пользуются внутриканальными наушниками, когда слушают музыку. Однако такой тип аудио устройства при их неправильном использовании может привести к снижению слуха. Об этом предупредил уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев в своем telegram-канале. «Хочу обратиться ко всем, кто слушает музыку используя так называемые „внутриканальные“ наушники. Именно такой тип наушников является самым потенциально опасным, оказывая слишком много нагрузки на наш слуховой аппарат», — подчеркнул Максим Фадеев. По словам продюсера, слух теряется постепенно и когда пользователь внутриканальных наушников спохватывается — бывает уже поздно. Фадеев добавил, что 20 лет назад оглох почти на 90%. «Китайский врач акупунктурой смог частично мне восстановить слух. Это было очень больно и очень долго. Сегодня одно ухо у меня слышит на 30%, второе — на 60%», отметил он. Внутриканальные наушники по внешнему виду похожие на вкладыши. Они входят в ушной канал на некоторую глубину и полностью затыкают ухо, обеспечивая хорошую звукоизоляцию от внешних шумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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