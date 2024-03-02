Продюсер Фадеев предупредил об опасности внутриканальных наушников

03 марта 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Фадеев раскрыл опасность от прослушивания музыки в наушниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодые люди в России часто пользуются внутриканальными наушниками, когда слушают музыку. Однако такой тип аудио устройства при их неправильном использовании может привести к снижению слуха. Об этом предупредил уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев в своем telegram-канале. «Хочу обратиться ко всем, кто слушает музыку используя так называемые „внутриканальные“ наушники. Именно такой тип наушников является самым потенциально опасным, оказывая слишком много нагрузки на наш слуховой аппарат», — подчеркнул Максим Фадеев. По словам продюсера, слух теряется постепенно и когда пользователь внутриканальных наушников спохватывается — бывает уже поздно. Фадеев добавил, что 20 лет назад оглох почти на 90%. «Китайский врач акупунктурой смог частично мне восстановить слух. Это было очень больно и очень долго. Сегодня одно ухо у меня слышит на 30%, второе — на 60%», отметил он. Внутриканальные наушники по внешнему виду похожие на вкладыши. Они входят в ушной канал на некоторую глубину и полностью затыкают ухо, обеспечивая хорошую звукоизоляцию от внешних шумов.

Молодые люди в России часто пользуются внутриканальными наушниками, когда слушают музыку. Однако такой тип аудио устройства при их неправильном использовании может привести к снижению слуха. Об этом предупредил уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев в своем telegram-канале. «Хочу обратиться ко всем, кто слушает музыку используя так называемые „внутриканальные“ наушники. Именно такой тип наушников является самым потенциально опасным, оказывая слишком много нагрузки на наш слуховой аппарат», — подчеркнул Максим Фадеев. По словам продюсера, слух теряется постепенно и когда пользователь внутриканальных наушников спохватывается — бывает уже поздно. Фадеев добавил, что 20 лет назад оглох почти на 90%. «Китайский врач акупунктурой смог частично мне восстановить слух. Это было очень больно и очень долго. Сегодня одно ухо у меня слышит на 30%, второе — на 60%», отметил он. Внутриканальные наушники по внешнему виду похожие на вкладыши. Они входят в ушной канал на некоторую глубину и полностью затыкают ухо, обеспечивая хорошую звукоизоляцию от внешних шумов.