В Кургане десятки жилых домов временно останутся без горячей воды. Список

04 марта 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

В Кургане в десятках домов отключат горячую воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за чистки подогревателей в центральных теплопунктах и заменой изношенных сетей временно без горячей воды останутся 28 жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах №№ 67, 100, 129, 152, 158 во время рабочего дня будет остановлена подача горячей воды в 14 домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16-00 часов», — говорится в сообщении. Столько же домов временно останется без горячей воды из-за работ по замене изношенных сетей. Список домов, попавших под временное ограничение горячего водоснабжения: 2 микрорайон, 3;

6 микрорайон, 14, 17;

ул. Володарского 36, 38;

ул. Губанова, 20;

ул. Кравченко, 23, 26;

ул. Максима Горького, 75;

ул. Отдыха, 44;

ул. Савельева, 6;

ул. Сибирская, 19;

ул. Уральская, 3, 4;

ул. Дружбы, 6, 8;



ул. Кирова, 105;

ул. Коли Мяготина 96, 98, 98А;

ул. Красина, 68, 70;

ул. Куйбышева 125, 127, 129, 129А;

ул. Пушкина, 91;

ул. Спартака, 3.

В Кургане из-за чистки подогревателей в центральных теплопунктах и заменой изношенных сетей временно без горячей воды останутся 28 жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах №№ 67, 100, 129, 152, 158 во время рабочего дня будет остановлена подача горячей воды в 14 домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16-00 часов», — говорится в сообщении. Столько же домов временно останется без горячей воды из-за работ по замене изношенных сетей. Список домов, попавших под временное ограничение горячего водоснабжения: