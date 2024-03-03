В Кургане из-за чистки подогревателей в центральных теплопунктах и заменой изношенных сетей временно без горячей воды останутся 28 жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».
«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах №№ 67, 100, 129, 152, 158 во время рабочего дня будет остановлена подача горячей воды в 14 домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16-00 часов», — говорится в сообщении. Столько же домов временно останется без горячей воды из-за работ по замене изношенных сетей.
Список домов, попавших под временное ограничение горячего водоснабжения:
- 2 микрорайон, 3;
- 6 микрорайон, 14, 17;
- ул. Володарского 36, 38;
- ул. Губанова, 20;
- ул. Кравченко, 23, 26;
- ул. Максима Горького, 75;
- ул. Отдыха, 44;
- ул. Савельева, 6;
- ул. Сибирская, 19;
- ул. Уральская, 3, 4;
- ул. Дружбы, 6, 8;
- ул. Кирова, 105;
- ул. Коли Мяготина 96, 98, 98А;
- ул. Красина, 68, 70;
- ул. Куйбышева 125, 127, 129, 129А;
- ул. Пушкина, 91;
- ул. Спартака, 3.
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