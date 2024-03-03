03 марта 2024
02 марта 2024

В Кургане десятки жилых домов временно останутся без горячей воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане в десятках домов отключат горячую воду Фото:

В Кургане из-за чистки подогревателей в центральных теплопунктах и заменой изношенных сетей временно без горячей воды останутся 28 жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ».

«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах №№ 67, 100, 129, 152, 158 во время рабочего дня будет остановлена подача горячей воды в 14 домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16-00 часов», — говорится в сообщении. Столько же домов временно останется без горячей воды из-за работ по замене изношенных сетей.

Список домов, попавших под временное ограничение горячего водоснабжения:

  • 2 микрорайон, 3;
  • 6 микрорайон, 14, 17;
  • ул. Володарского 36, 38;
  • ул. Губанова, 20;
  • ул. Кравченко, 23, 26;
  • ул. Максима Горького, 75;
  • ул. Отдыха, 44;
  • ул. Савельева, 6;
  • ул. Сибирская, 19;
  • ул. Уральская, 3, 4;
  • ул. Дружбы, 6, 8;
  • ул. Кирова, 105;
  • ул. Коли Мяготина 96, 98, 98А;
  • ул. Красина, 68, 70;
  • ул. Куйбышева 125, 127, 129, 129А;
  • ул. Пушкина, 91;
  • ул. Спартака, 3.

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В Кургане из-за чистки подогревателей в центральных теплопунктах и заменой изношенных сетей временно без горячей воды останутся 28 жилых домов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания | Тепловые сети | ТЭЦ». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах №№ 67, 100, 129, 152, 158 во время рабочего дня будет остановлена подача горячей воды в 14 домах. Подача горячей воды возобновится не позднее 16-00 часов», — говорится в сообщении. Столько же домов временно останется без горячей воды из-за работ по замене изношенных сетей. Список домов, попавших под временное ограничение горячего водоснабжения:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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