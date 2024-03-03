Слесарь и врач стали самыми востребованными профессиями для челябинцев

04 марта 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

У представителей рабочих профессий верхний уровень предлагаемых зарплат выше, чем у служащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Слесарь по сборке металлоконструкций и врач стали наиболее востребованными профессиями в Челябинской области на 1 марта 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона. «Первого февраля 2024 года в базе Центров занятости населения региона было 44870 вакансий, 70% из них — по рабочим специальностям. Например, по профессии „Слесарь по сборке металлоконструкций “ было заявлено 368 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Людей с профессией „Стрелок“ требуется больше — 463, однако претендентов на получение работы по этой специальности двое», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Требуются также овощеводы, кузнецы-штамповщики и осмотрщики вагонов. Кроме того, наиболее востребованными среди служащих стали врачи различных специальностей. Также требуются инженеры, электрики, педагоги-организаторы и музыкальные руководители. При этом у специалистов рабочих специальностей нижняя планка предлагаемой зарплаты примерно равна нижней планке зарплат служащих. А вот верхняя планка у рабочих специальностей выше на 20 — 30 тысяч рублей, и доходит до 90 тысяч рублей в месяц. Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слесарь по сборке металлоконструкций и врач стали наиболее востребованными профессиями в Челябинской области на 1 марта 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона. «Первого февраля 2024 года в базе Центров занятости населения региона было 44870 вакансий, 70% из них — по рабочим специальностям. Например, по профессии „Слесарь по сборке металлоконструкций “ было заявлено 368 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Людей с профессией „Стрелок“ требуется больше — 463, однако претендентов на получение работы по этой специальности двое», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Требуются также овощеводы, кузнецы-штамповщики и осмотрщики вагонов. Кроме того, наиболее востребованными среди служащих стали врачи различных специальностей. Также требуются инженеры, электрики, педагоги-организаторы и музыкальные руководители. При этом у специалистов рабочих специальностей нижняя планка предлагаемой зарплаты примерно равна нижней планке зарплат служащих. А вот верхняя планка у рабочих специальностей выше на 20 — 30 тысяч рублей, и доходит до 90 тысяч рублей в месяц. Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей.