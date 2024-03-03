03 марта 2024
02 марта 2024

Слесарь и врач стали самыми востребованными профессиями для челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина. Челябинск, слесарь, айти, it-технологиии, производство, чпу, нииит
У представителей рабочих профессий верхний уровень предлагаемых зарплат выше, чем у служащих Фото:

Слесарь по сборке металлоконструкций и врач стали наиболее востребованными профессиями в Челябинской области на 1 марта 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.

«Первого февраля 2024 года в базе Центров занятости населения региона было 44870 вакансий, 70% из них — по рабочим специальностям. Например, по профессии „Слесарь по сборке металлоконструкций “ было заявлено 368 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Людей с профессией „Стрелок“ требуется больше — 463, однако претендентов на получение работы по этой специальности двое», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Требуются также овощеводы, кузнецы-штамповщики и осмотрщики вагонов.

Кроме того, наиболее востребованными среди служащих стали врачи различных специальностей. Также требуются инженеры, электрики, педагоги-организаторы и музыкальные руководители.

При этом у специалистов рабочих специальностей нижняя планка предлагаемой зарплаты примерно равна нижней планке зарплат служащих. А вот верхняя планка у рабочих специальностей выше на 20 — 30 тысяч рублей, и доходит до 90 тысяч рублей в месяц. Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей.

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Слесарь по сборке металлоконструкций и врач стали наиболее востребованными профессиями в Челябинской области на 1 марта 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона. «Первого февраля 2024 года в базе Центров занятости населения региона было 44870 вакансий, 70% из них — по рабочим специальностям. Например, по профессии „Слесарь по сборке металлоконструкций “ было заявлено 368 вакансий, а соискателей с такой профессией — один. Людей с профессией „Стрелок“ требуется больше — 463, однако претендентов на получение работы по этой специальности двое», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. Требуются также овощеводы, кузнецы-штамповщики и осмотрщики вагонов. Кроме того, наиболее востребованными среди служащих стали врачи различных специальностей. Также требуются инженеры, электрики, педагоги-организаторы и музыкальные руководители. При этом у специалистов рабочих специальностей нижняя планка предлагаемой зарплаты примерно равна нижней планке зарплат служащих. А вот верхняя планка у рабочих специальностей выше на 20 — 30 тысяч рублей, и доходит до 90 тысяч рублей в месяц. Ранее стало известно, что в Челябинске зарплаты специалистов без опыта работы за год выросли на 43% и достигли 56 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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