Мэр из ЯНАО поспорила с детским хирургом, живущим в бочке

Врач во время встречи мэра с горожанами попросила переселить ее их бочки в нормальное жилье Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Инцидент произошел в ходе открытого диалога, который проводила глава Муравленко Елена Молдован с жителями Муравленко. Мероприятие транслировалось в социальной сети «ВКонтакте». Когда получасовая вступительная речь мэра подошла к концу и начали поступать вопросы из зала, слово взяла Лилия Гловская — врач попыталась узнать, когда ее переселят из вагона-бочки в новую муниципальную квартиру.

«Гловская начала рассказывать о тяготах жизни в бочке и невозможности добиться ответа властей. Мэр Молдован попыталась ответить ей, а потом попросила забрать у женщины микрофон, объяснив, что та уже задала свой вопрос», — сообщили очевидцы.

В ходе диалога Гловская объяснила, что переехать в новое муниципальную квартиру ей мешает наличие в собственности вагона-бочки, где она проживает сейчас. Молдован стояла на том, что врач сама несет за это ответственность, так как вовремя не использовала данную властями возможность по переселению из непригодного жилья.

Тем не менее, присутствовавшие в зале представители мэрии заверили, что врачу нужно подойти на прием в управление муниципального имущества. «Мероприятия (по расселению) продолжаются, можно будет заявиться», — объяснили чиновники.

Лилия Гловская известна не только тем, что много лет пытается переехать из бочки в нормальную квартиру. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2015 году Гловскую пытались уволить из больницы на основании жалобы пациента. Однако прокуратура встала на сторону врача, которая сумела дойти до Дмитрия Кобылкина, занимавшего тогда пост губернатора ЯНАО.