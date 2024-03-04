Медведев передал слова Путина о бесконечности границ России

04 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев процитировал слова Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские границы не заканчиваются нигде. Так повторил слова лидера России Владимира Путина зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «О наших границах точно высказался наш президент: „Границы России нигде не заканчиваются“», — сказал Медведев, выступая в ходе марафона «Знание.Первые». Он отметил, что важно осознать, где находятся границы России в наше время и где они могут быть в будущем. По словам Медведева, происходящее на Украине — особый случай, где речь не идет о расширении российских границ. Ранее Медведев заявил, что России не нужна чужая земля, однако свое она не отдаст. Медведев также подчеркнул, что безопасность страны на продолжительное время можно обеспечить, обеспечив стабильность за ее пределами.

Российские границы не заканчиваются нигде. Так повторил слова лидера России Владимира Путина зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «О наших границах точно высказался наш президент: „Границы России нигде не заканчиваются“», — сказал Медведев, выступая в ходе марафона «Знание.Первые». Он отметил, что важно осознать, где находятся границы России в наше время и где они могут быть в будущем. По словам Медведева, происходящее на Украине — особый случай, где речь не идет о расширении российских границ. Ранее Медведев заявил, что России не нужна чужая земля, однако свое она не отдаст. Медведев также подчеркнул, что безопасность страны на продолжительное время можно обеспечить, обеспечив стабильность за ее пределами.