Медведев: чужой земли России не надо

России не нужна чужая земля, однако свое она не отдаст. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Наши оппоненты должны зарубить себе на носу, что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст», — заявил Медведев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Россия сейчас выполняет важную миссию в глобальном мире и нет сомнений, что она будет исполнена. Медведев также подчеркнул, что безопасность страны на продолжительное время можно обеспечить, обеспечив стабильность за ее пределами.
Ранее Медведев говорил, что в состав России войдет больше новых регионов. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий.
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