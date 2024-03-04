Медведев: чужой земли России не надо

04 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Россия не отдаст свое, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России не нужна чужая земля, однако свое она не отдаст. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наши оппоненты должны зарубить себе на носу, что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст», — заявил Медведев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Россия сейчас выполняет важную миссию в глобальном мире и нет сомнений, что она будет исполнена. Медведев также подчеркнул, что безопасность страны на продолжительное время можно обеспечить, обеспечив стабильность за ее пределами. Ранее Медведев говорил, что в состав России войдет больше новых регионов. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий.

России не нужна чужая земля, однако свое она не отдаст. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наши оппоненты должны зарубить себе на носу, что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст», — заявил Медведев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Россия сейчас выполняет важную миссию в глобальном мире и нет сомнений, что она будет исполнена. Медведев также подчеркнул, что безопасность страны на продолжительное время можно обеспечить, обеспечив стабильность за ее пределами. Ранее Медведев говорил, что в состав России войдет больше новых регионов. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий.