Медведев: чужой земли России не надо

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Россия не отдаст свое, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

России не нужна чужая земля, однако свое она не отдаст. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Наши оппоненты должны зарубить себе на носу, что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст», — заявил Медведев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Россия сейчас выполняет важную миссию в глобальном мире и нет сомнений, что она будет исполнена. Медведев также подчеркнул, что безопасность страны на продолжительное время можно обеспечить, обеспечив стабильность за ее пределами.

Ранее Медведев говорил, что в состав России войдет больше новых регионов. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий.

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России не нужна чужая земля, однако свое она не отдаст. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наши оппоненты должны зарубить себе на носу, что чужой земли России не надо, но свое она не отдаст», — заявил Медведев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Россия сейчас выполняет важную миссию в глобальном мире и нет сомнений, что она будет исполнена. Медведев также подчеркнул, что безопасность страны на продолжительное время можно обеспечить, обеспечив стабильность за ее пределами. Ранее Медведев говорил, что в состав России войдет больше новых регионов. По словам Медведева, спецоперация продолжится до освобождения всех русских территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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