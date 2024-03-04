Курганцы стали чаще забирать заказы с Ozon в отделениях почты

Курганские отделения почты стали пунктами выдачи Ozon Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области в три раза чаще стали получать заказы с маркетплейса Ozon в отделениях «Почты России». За год там выдали больше четырех тысяч товаров. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе «Почты России» по Курганской области.

«В 2023 году жители Курганской области получили в отделениях „Почты России“ более четырех тысяч заказов с Ozon, что в три раза больше, чем по итогам 2022 года. Получить посылку с маркетплейса сейчас можно в любом почтовом отделении региона», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что в 2023 году самую большую посылку получил житель Кургана. Его заказ весил почти 25 килограмм. При этом, житель поселка Увал, наоборот, получил самую легкую посылку в регионе весом всего два грамма. Журналисту пояснили, что наибольшее количество товаров в почтовых отделениях получают жители села Памятное (Белозерский округ), села Майка (Щучанский округ) и села Мир (Альменевский округ). Отмечается, что больше всего заказов поступили с октября по декабрь.

В пресс-службе рассказали, что в Курганской области два отделения «Почты России» стали работать как полноценные пункты выдачи заказов Ozon. В этих точках клиенты могут получить товары по штрихкоду из приложения. В остальных отделения почты курганцам нужно предоставить трек-номер отправления и показать паспорт.

Ранее URA.RU писало, что курганцы бесплатно отправили через «Почту России» более 1,6 тысяч посылок на специальную военную операцию. Больше всего отправлений ушло в декабре 2023 года. Сообщается, что бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях.