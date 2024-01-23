23 января 2024

Курганцы бесплатно отправили через «Почту России» более 1,6 тысяч посылок на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, почта россии
«Почта России» помогла курганцам бесплатно отправить посылки на фронт Фото:

Жители Курганской области за год бесплатно отправили через «Почту России» более 1 600 посылок с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании.

«За прошлый год жители Курганской области бесплатно отправили более 1 600 посылок в зону спецоперации с помощью Почты России. Больше всего отправлений ушло декабре 2023 года. Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях», — сообщили в компании.

В «Почте России» уточнили, что число посылок для одного отправителя не ограничено, но при этом необходимо учитывать, что вес каждого груза не должен превышать 10 кг. Сначала посылки и письма отправляются в логистический центр в Москве, а после передаются представителям Минобороны РФ.

Ранее URA.RU писало, что в «Почте России» назвали экзотические страны, куда курганцы отправили посылки. Среди них оказались Виргинские острова из США, Перу, Гонконг, Ирландия, Кувейт и Аргентина.

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Жители Курганской области за год бесплатно отправили через «Почту России» более 1 600 посылок с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании. «За прошлый год жители Курганской области бесплатно отправили более 1 600 посылок в зону спецоперации с помощью Почты России. Больше всего отправлений ушло декабре 2023 года. Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях», — сообщили в компании. В «Почте России» уточнили, что число посылок для одного отправителя не ограничено, но при этом необходимо учитывать, что вес каждого груза не должен превышать 10 кг. Сначала посылки и письма отправляются в логистический центр в Москве, а после передаются представителям Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что в «Почте России» назвали экзотические страны, куда курганцы отправили посылки. Среди них оказались Виргинские острова из США, Перу, Гонконг, Ирландия, Кувейт и Аргентина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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