Курганцы бесплатно отправили через «Почту России» более 1,6 тысяч посылок на СВО

24 января 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

«Почта России» помогла курганцам бесплатно отправить посылки на фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области за год бесплатно отправили через «Почту России» более 1 600 посылок с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании. «За прошлый год жители Курганской области бесплатно отправили более 1 600 посылок в зону спецоперации с помощью Почты России. Больше всего отправлений ушло декабре 2023 года. Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях», — сообщили в компании. В «Почте России» уточнили, что число посылок для одного отправителя не ограничено, но при этом необходимо учитывать, что вес каждого груза не должен превышать 10 кг. Сначала посылки и письма отправляются в логистический центр в Москве, а после передаются представителям Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что в «Почте России» назвали экзотические страны, куда курганцы отправили посылки. Среди них оказались Виргинские острова из США, Перу, Гонконг, Ирландия, Кувейт и Аргентина.

Жители Курганской области за год бесплатно отправили через «Почту России» более 1 600 посылок с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в почтовой компании. «За прошлый год жители Курганской области бесплатно отправили более 1 600 посылок в зону спецоперации с помощью Почты России. Больше всего отправлений ушло декабре 2023 года. Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях», — сообщили в компании. В «Почте России» уточнили, что число посылок для одного отправителя не ограничено, но при этом необходимо учитывать, что вес каждого груза не должен превышать 10 кг. Сначала посылки и письма отправляются в логистический центр в Москве, а после передаются представителям Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что в «Почте России» назвали экзотические страны, куда курганцы отправили посылки. Среди них оказались Виргинские острова из США, Перу, Гонконг, Ирландия, Кувейт и Аргентина.