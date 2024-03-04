Коммунисты потеряли контроль над избирательным участком в курганском округе

Член УИК от КПРФ не успел вовремя сдать документы для продления стала, и потерял контроль за выборами на участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская КПРФ потеряла члена участковой избирательной комиссии с решающим правом голоса в Далматовском округе (Курганская область) из-за его опоздания со сдачей соответствующих документов для получения статуса. Лидер партии в регионе Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что в партии уже приняли меры к опоздавшему в связи ситуацией.

«Это было в Долматово. Мы разобрались с этим товарищем [членом УИК, не успевшим подать документы]. Трагедии в этом особо нет. Конечно, не совсем приятно, но что делать? Есть определенные сроки — есть. Значит, нужно в них было укладываться», — сообщил Зырянов корреспонденту.

Также, как сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями, это может затруднить выборы для КПРФ в Далматовском округе в предстоящих выборах. «Члены с решающим голосом сидят непосредственно в комиссии и могут повлиять на решение избирательной комиссии, записывают в книги, с бюллетенями работают. Это может сказаться для партии на предстоящих выборах», — отмечают инсайдеры.

Ранее URA.RU писало, что коммунисты подготавливали наблюдателей на выборы президента РФ. Сообщалось, что от КПРФ в регионе работают семь человек, которые оформляли и подписывали направления для наблюдателей. Также они работали над агитацией за своего кандидата от КПРФ Николая Харитонова.