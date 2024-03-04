Коммунисты потеряли контроль над избирательным участком в курганском округе

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Комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Курган, депутат, чиновник, кпрф, руки, галстук кпрф, шарф кпрф
Член УИК от КПРФ не успел вовремя сдать документы для продления стала, и потерял контроль за выборами на участке Фото:

Курганская КПРФ потеряла члена участковой избирательной комиссии с решающим правом голоса в Далматовском округе (Курганская область) из-за его опоздания со сдачей соответствующих документов для получения статуса. Лидер партии в регионе Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что в партии уже приняли меры к опоздавшему в связи ситуацией.

«Это было в Долматово. Мы разобрались с этим товарищем [членом УИК, не успевшим подать документы]. Трагедии в этом особо нет. Конечно, не совсем приятно, но что делать? Есть определенные сроки — есть. Значит, нужно в них было укладываться», — сообщил Зырянов корреспонденту.

Также, как сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями, это может затруднить выборы для КПРФ в Далматовском округе в предстоящих выборах. «Члены с решающим голосом сидят непосредственно в комиссии и могут повлиять на решение избирательной комиссии, записывают в книги, с бюллетенями работают. Это может сказаться для партии на предстоящих выборах», — отмечают инсайдеры.

Ранее URA.RU писало, что коммунисты подготавливали наблюдателей на выборы президента РФ. Сообщалось, что от КПРФ в регионе работают семь человек, которые оформляли и подписывали направления для наблюдателей. Также они работали над агитацией за своего кандидата от КПРФ Николая Харитонова.

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Курганская КПРФ потеряла члена участковой избирательной комиссии с решающим правом голоса в Далматовском округе (Курганская область) из-за его опоздания со сдачей соответствующих документов для получения статуса. Лидер партии в регионе Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что в партии уже приняли меры к опоздавшему в связи ситуацией. «Это было в Долматово. Мы разобрались с этим товарищем [членом УИК, не успевшим подать документы]. Трагедии в этом особо нет. Конечно, не совсем приятно, но что делать? Есть определенные сроки — есть. Значит, нужно в них было укладываться», — сообщил Зырянов корреспонденту. Также, как сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями, это может затруднить выборы для КПРФ в Далматовском округе в предстоящих выборах. «Члены с решающим голосом сидят непосредственно в комиссии и могут повлиять на решение избирательной комиссии, записывают в книги, с бюллетенями работают. Это может сказаться для партии на предстоящих выборах», — отмечают инсайдеры. Ранее URA.RU писало, что коммунисты подготавливали наблюдателей на выборы президента РФ. Сообщалось, что от КПРФ в регионе работают семь человек, которые оформляли и подписывали направления для наблюдателей. Также они работали над агитацией за своего кандидата от КПРФ Николая Харитонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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