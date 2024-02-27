Курганские коммунисты готовят наблюдателей на выборы президента РФ

Курганское отделение КПРФ готовит наблюдателей на избирательные участки региона на выборы президента РФ, которые пройдут 15—17 марта и работает над агитацией за кандидата Николая Харитонова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал лидер отделения партии в регионе Виктор Зырянов.
«В КПРФ у нас есть в области семь человек, которые работают над этим вопросом. Доверенные лица кандидата Харитонова оформляют, подписывают направления для наблюдателей. Сейчас мы тесно работаем с нашими районными структурами… Если к нам придет нормальный, добропорядочный человек, который является гражданином РФ, жителем Кургана, можем привлечь его в качестве наблюдателя. Будем работать по обеспечению контроля, но без шума», — сообщил Зырянов.
Зырянов отметил, что региональное отделение КПРФ активно работают над агитацией за своего кандидата от КПРФ Николая Харитонова, а доверенные лица проводят беседы и представляют программу Харитонова. «Мы распространяем агитационные материалы по всей области. У нас сформированы агитационные бригады, которые ездят по округам, встречаются с гражданами, проводят с ними беседы», — резюмировал лидер курганских коммунистов.
Ранее URA.RU писало, что Курганское отделение КПРФ готовится к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. В партии велась работу по подбору кандидатов и формированию списка. Со слов Зырянова, они планировали заявлять по три человека на все 13 округов.
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