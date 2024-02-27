Курганские коммунисты готовят наблюдателей на выборы президента РФ

28 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Курганское отделение КПРФ занимается подготовкой наблюдателей на выборы президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Курганское отделение КПРФ готовит наблюдателей на избирательные участки региона на выборы президента РФ, которые пройдут 15—17 марта и работает над агитацией за кандидата Николая Харитонова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал лидер отделения партии в регионе Виктор Зырянов. «В КПРФ у нас есть в области семь человек, которые работают над этим вопросом. Доверенные лица кандидата Харитонова оформляют, подписывают направления для наблюдателей. Сейчас мы тесно работаем с нашими районными структурами… Если к нам придет нормальный, добропорядочный человек, который является гражданином РФ, жителем Кургана, можем привлечь его в качестве наблюдателя. Будем работать по обеспечению контроля, но без шума», — сообщил Зырянов. Зырянов отметил, что региональное отделение КПРФ активно работают над агитацией за своего кандидата от КПРФ Николая Харитонова, а доверенные лица проводят беседы и представляют программу Харитонова. «Мы распространяем агитационные материалы по всей области. У нас сформированы агитационные бригады, которые ездят по округам, встречаются с гражданами, проводят с ними беседы», — резюмировал лидер курганских коммунистов. Ранее URA.RU писало, что Курганское отделение КПРФ готовится к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. В партии велась работу по подбору кандидатов и формированию списка. Со слов Зырянова, они планировали заявлять по три человека на все 13 округов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганское отделение КПРФ готовит наблюдателей на избирательные участки региона на выборы президента РФ, которые пройдут 15—17 марта и работает над агитацией за кандидата Николая Харитонова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал лидер отделения партии в регионе Виктор Зырянов. «В КПРФ у нас есть в области семь человек, которые работают над этим вопросом. Доверенные лица кандидата Харитонова оформляют, подписывают направления для наблюдателей. Сейчас мы тесно работаем с нашими районными структурами… Если к нам придет нормальный, добропорядочный человек, который является гражданином РФ, жителем Кургана, можем привлечь его в качестве наблюдателя. Будем работать по обеспечению контроля, но без шума», — сообщил Зырянов. Зырянов отметил, что региональное отделение КПРФ активно работают над агитацией за своего кандидата от КПРФ Николая Харитонова, а доверенные лица проводят беседы и представляют программу Харитонова. «Мы распространяем агитационные материалы по всей области. У нас сформированы агитационные бригады, которые ездят по округам, встречаются с гражданами, проводят с ними беседы», — резюмировал лидер курганских коммунистов. Ранее URA.RU писало, что Курганское отделение КПРФ готовится к выборам в городскую думу Кургана, которые пройдут в сентябре 2024 года. В партии велась работу по подбору кандидатов и формированию списка. Со слов Зырянова, они планировали заявлять по три человека на все 13 округов.