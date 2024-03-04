В Челябинске осудили частного детектива

04 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Детектива признали виновным в даче взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном райсуде Челябинска осудили частного детектива, обвиняемого в даче взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, его приговорили к двум годам колонии. «Суд признал виновным сотрудника детективного агентства в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России („Дача взятки“). Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там рассказали, что детектив в ходе совей деятельности пытался получить персональные данные физических лиц, содержащихся в базах данных правоохранительных органов и региональных операторов связи. За это он был не против и заплатить. Но был задержан. Уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ, расследовано СКР по региону.

В Центральном райсуде Челябинска осудили частного детектива, обвиняемого в даче взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, его приговорили к двум годам колонии. «Суд признал виновным сотрудника детективного агентства в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России („Дача взятки“). Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там рассказали, что детектив в ходе совей деятельности пытался получить персональные данные физических лиц, содержащихся в базах данных правоохранительных органов и региональных операторов связи. За это он был не против и заплатить. Но был задержан. Уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ, расследовано СКР по региону.