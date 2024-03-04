Украина готова продолжить транзит газа из России, если будет запрос от ЕС

04 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Денис Шмыгаль заявил, что транзит газа может быть продлен при запросе ЕС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Киев после истечения контракта по транзиту газа с Россией в 2024 году готов подписать новый с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы говорим с европейскими партнерами по поводу их потребности в транзите газа из России после завершения контракта с Москвой. Ждем соответствующей позиции ЕС», — заявил Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. По его словам, Киев готов обсуждать этот вопрос только с лидерами европейских стран. Он отметил, что стране важно закрыть потребности в газе. Шмыгаль еще рассказал про запуск новых 86 скважин. Касательно транзита газа с РФ, украинский премьер заявил, что договор не будет продлен со стороны Украины после его истечения. Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ, составленный Еврокомиссией, сообщает, что после приостановки контракта больше всего пострадают страны Европы. В случае длительного похолодания в них может начаться кризис. Также это грозит ростом затрат на перевозку энергоресурса и другими проблемами.

Киев после истечения контракта по транзиту газа с Россией в 2024 году готов подписать новый с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы говорим с европейскими партнерами по поводу их потребности в транзите газа из России после завершения контракта с Москвой. Ждем соответствующей позиции ЕС», — заявил Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. По его словам, Киев готов обсуждать этот вопрос только с лидерами европейских стран. Он отметил, что стране важно закрыть потребности в газе. Шмыгаль еще рассказал про запуск новых 86 скважин. Касательно транзита газа с РФ, украинский премьер заявил, что договор не будет продлен со стороны Украины после его истечения. Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ, составленный Еврокомиссией, сообщает, что после приостановки контракта больше всего пострадают страны Европы. В случае длительного похолодания в них может начаться кризис. Также это грозит ростом затрат на перевозку энергоресурса и другими проблемами.