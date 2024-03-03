Politico выяснила, кто больше всего пострадает из-за остановки транзита газа через Украину

Politico: страны ЕС пострадают из-за остановки транзита газа РФ через Украину

03 марта 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

С наибольшими последствиями после остановки транзита вероятнее всего столкнутся Венгрия, Словакия и Австрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Остановка транзита газа из РФ через Украину в конце года сократит объем топлива на 5%, что в случае длительного похолодания будет худшим сценарием для стран, зависящих от поставок. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ, составленный Еврокомиссией. «Если эта потеря будет сопровождаться длительным похолоданием, это может создать „наихудший“ сценарий для стран, зависящих от транзита газа через Украину», — говорится в материале издания. Отмечается, что потеря поставок через Украину грозит ростом расходов на импорт газа в связи с поиском альтернативных маршрутов, а стоимость хранения газа сделает эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей. В статье добавили, что с наибольшими последствиями вероятнее всего столкнутся Венгрия, Словакия и Австрия. Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. По его словам, идет работа над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам. URA.RU писало о том, к чему приведет остановка транзита газа. Независимый эксперт международного рынка углеводородов Владимир Демидов отмечал, что в таком случае Молдавия останется без газа.

Остановка транзита газа из РФ через Украину в конце года сократит объем топлива на 5%, что в случае длительного похолодания будет худшим сценарием для стран, зависящих от поставок. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ, составленный Еврокомиссией. «Если эта потеря будет сопровождаться длительным похолоданием, это может создать „наихудший“ сценарий для стран, зависящих от транзита газа через Украину», — говорится в материале издания. Отмечается, что потеря поставок через Украину грозит ростом расходов на импорт газа в связи с поиском альтернативных маршрутов, а стоимость хранения газа сделает эту диверсификацию более сложной и дорогостоящей. В статье добавили, что с наибольшими последствиями вероятнее всего столкнутся Венгрия, Словакия и Австрия. Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. По его словам, идет работа над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам. URA.RU писало о том, к чему приведет остановка транзита газа. Независимый эксперт международного рынка углеводородов Владимир Демидов отмечал, что в таком случае Молдавия останется без газа.