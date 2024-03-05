Стало известно, сколько мужчины готовы потратить на подарок женщине 8 марта

Пятый канал: мужчины в РФ готовы потратить семь тысяч рублей на подарок 8 марта

05 марта 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Женщины больше всего на 8 марта хотят получить цветы Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчины готовы потратить на подарок в честь 8 марта около семи тысяч рублей, следует из опросов. В эту стоимость входит подарок и цветы. «В среднем по стране они готовы потратить на подарки семь тысяч рублей. 3900 на сам подарок, еще 3100 — на цветы», — передает Пятый канал. По данным опроса, женщины на 8 марта больше всего хотели бы получить букет цветов. На втором месте — отдых и путешествия, на третьем — деньги. Ранее в материале URA.RU были перечислены варианты, как идеально поздравить женщину с 8 марта. В этот день подарки, цветы и теплые слова становятся проявлением признания и уважения.

Мужчины готовы потратить на подарок в честь 8 марта около семи тысяч рублей, следует из опросов. В эту стоимость входит подарок и цветы. «В среднем по стране они готовы потратить на подарки семь тысяч рублей. 3900 на сам подарок, еще 3100 — на цветы», — передает Пятый канал. По данным опроса, женщины на 8 марта больше всего хотели бы получить букет цветов. На втором месте — отдых и путешествия, на третьем — деньги. Ранее в материале URA.RU были перечислены варианты, как идеально поздравить женщину с 8 марта. В этот день подарки, цветы и теплые слова становятся проявлением признания и уважения.