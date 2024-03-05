Стало известно, сколько мужчины готовы потратить на подарок женщине 8 марта

Пятый канал: мужчины в РФ готовы потратить семь тысяч рублей на подарок 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, тюльпаны, цветы, весна, праздник
Женщины больше всего на 8 марта хотят получить цветы Фото:

Мужчины готовы потратить на подарок в честь 8 марта около семи тысяч рублей, следует из опросов. В эту стоимость входит подарок и цветы.

«В среднем по стране они готовы потратить на подарки семь тысяч рублей. 3900 на сам подарок, еще 3100 — на цветы», — передает Пятый канал. По данным опроса, женщины на 8 марта больше всего хотели бы получить букет цветов. На втором месте — отдых и путешествия, на третьем — деньги.

Ранее в материале URA.RU были перечислены варианты, как идеально поздравить женщину с 8 марта. В этот день подарки, цветы и теплые слова становятся проявлением признания и уважения.

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Мужчины готовы потратить на подарок в честь 8 марта около семи тысяч рублей, следует из опросов. В эту стоимость входит подарок и цветы. «В среднем по стране они готовы потратить на подарки семь тысяч рублей. 3900 на сам подарок, еще 3100 — на цветы», — передает Пятый канал. По данным опроса, женщины на 8 марта больше всего хотели бы получить букет цветов. На втором месте — отдых и путешествия, на третьем — деньги. Ранее в материале URA.RU были перечислены варианты, как идеально поздравить женщину с 8 марта. В этот день подарки, цветы и теплые слова становятся проявлением признания и уважения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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