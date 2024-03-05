Коммунисты просят ФСБ проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг День защитника отечества. Пермь, портрет сталина, патриоты
Иосиф Сталин умер в 1953 году Фото:

Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщил лидер партии Сергей Малинкович.

«В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада», — сообщил коммунист РИА Новости.

Возглавляющий Совет министров СССР Сталин умер 5 марта 1953 года от последствий инсульта, который произошел за четыре дня до этого. Советник директора ФСО России, доктор исторических наук Сергей Девятов указывал в беседе с РИА Новости заявлял, что отравление вождя — миф. Сталин умер своей смертью в подмосковной резиденции «Ближняя дача», резюмировал ученый. На даче круглосуточно дежурила охрана.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщил лидер партии Сергей Малинкович. «В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада», — сообщил коммунист РИА Новости. Возглавляющий Совет министров СССР Сталин умер 5 марта 1953 года от последствий инсульта, который произошел за четыре дня до этого. Советник директора ФСО России, доктор исторических наук Сергей Девятов указывал в беседе с РИА Новости заявлял, что отравление вождя — миф. Сталин умер своей смертью в подмосковной резиденции «Ближняя дача», резюмировал ученый. На даче круглосуточно дежурила охрана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...