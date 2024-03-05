Коммунисты просят ФСБ проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

05 марта 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Иосиф Сталин умер в 1953 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщил лидер партии Сергей Малинкович. «В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада», — сообщил коммунист РИА Новости. Возглавляющий Совет министров СССР Сталин умер 5 марта 1953 года от последствий инсульта, который произошел за четыре дня до этого. Советник директора ФСО России, доктор исторических наук Сергей Девятов указывал в беседе с РИА Новости заявлял, что отравление вождя — миф. Сталин умер своей смертью в подмосковной резиденции «Ближняя дача», резюмировал ученый. На даче круглосуточно дежурила охрана.

Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщил лидер партии Сергей Малинкович. «В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада», — сообщил коммунист РИА Новости. Возглавляющий Совет министров СССР Сталин умер 5 марта 1953 года от последствий инсульта, который произошел за четыре дня до этого. Советник директора ФСО России, доктор исторических наук Сергей Девятов указывал в беседе с РИА Новости заявлял, что отравление вождя — миф. Сталин умер своей смертью в подмосковной резиденции «Ближняя дача», резюмировал ученый. На даче круглосуточно дежурила охрана.