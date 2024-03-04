Водитель, устроивший смертельное ДТП в центре Перми, задержан

В Перми задержан водитель, сбивший у ЦУМа трех человек. Одна из пострадавших в результате ДТП, произошедшего 3 марта, скончалась.
«Силовики задержали водителя, который сбил троих человек у ЦУМа. Сейчас с ним проводят следственные действия следователи СУ СК по Пермскому краю. Позднее ему будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела», — пишет Properm со ссылкой на собственный источник. По информации СМИ, ранее мужчина был судим за избиение.
3 марта автомобиль Nissan Teana врезался возле ЦУМа в пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате произошедшего погибла девушка 2005 года рождения. Двое горожан получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель иномарки с места аварии скрылся и был объявлен в розыск.
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