Водитель, устроивший смертельное ДТП в центре Перми, задержан

05 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Виновнику ДТП изберут меру пресечения Фото: Ася Бронникова © URA.RU В Перми задержан водитель, сбивший у ЦУМа трех человек. Одна из пострадавших в результате ДТП, произошедшего 3 марта, скончалась. «Силовики задержали водителя, который сбил троих человек у ЦУМа. Сейчас с ним проводят следственные действия следователи СУ СК по Пермскому краю. Позднее ему будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела», — пишет Properm со ссылкой на собственный источник. По информации СМИ, ранее мужчина был судим за избиение. 3 марта автомобиль Nissan Teana врезался возле ЦУМа в пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате произошедшего погибла девушка 2005 года рождения. Двое горожан получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель иномарки с места аварии скрылся и был объявлен в розыск.

В Перми задержан водитель, сбивший у ЦУМа трех человек. Одна из пострадавших в результате ДТП, произошедшего 3 марта, скончалась. «Силовики задержали водителя, который сбил троих человек у ЦУМа. Сейчас с ним проводят следственные действия следователи СУ СК по Пермскому краю. Позднее ему будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела», — пишет Properm со ссылкой на собственный источник. По информации СМИ, ранее мужчина был судим за избиение. 3 марта автомобиль Nissan Teana врезался возле ЦУМа в пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате произошедшего погибла девушка 2005 года рождения. Двое горожан получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель иномарки с места аварии скрылся и был объявлен в розыск.