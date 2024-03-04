Парень и подруга девушки, насмерть сбитой иномаркой в центре Перми, рассказали о ней

В Пермском крае прощаются с 18-летней девушкой, насмерть сбитой иномаркой у ЦУМа

05 марта 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшей девушкой проходит 5 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Девушка, насмерть сбитая иномаркой в центре Перми 3 марта, была умной, доброй и смелой. Об этом СМИ рассказали парень и подруга погибшей. 18-летняя Полина родилась в Чусовом и училась на втором курсе Пермского института железнодорожного транспорта и планировала отработать по специальности после окончания вуза. Со своим парнем она начала встречаться около двух лет назад. «Полина была очень добрая, позитивная и целеустремленная девушка. Помогала своим друзьям, они расцветали рядом с ней. Знаете, такую любовь встречаешь раз в жизни. Она давала мне силы и мотивацию, самый светлый лучик в моей жизни. Дарила нам тепло и веру в самих себя, была очень умна и храбра рядом со мной. Всегда знала, что я помогу, знала, что может в любой момент положиться на меня. А я так и не смог уберечь ее, как обещал», — рассказал 59.RU молодой человек погибшей Владислав. В свою очередь близкая подруга девушки рассказала журналистам, что Полина показала своим друзьям, что такое настоящая любовь и искренняя дружба: «Этот человек многому нас научил, она всегда нас мотивировала и поддерживала». Мама погибшей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ранее сообщила, что прощание с дочерью состоится 5 марта. 3 марта в Перми возле ЦУМа иномарка сбила троих пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП погибла девушка, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, но позже был задержан.

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Девушка, насмерть сбитая иномаркой в центре Перми 3 марта, была умной, доброй и смелой. Об этом СМИ рассказали парень и подруга погибшей. 18-летняя Полина родилась в Чусовом и училась на втором курсе Пермского института железнодорожного транспорта и планировала отработать по специальности после окончания вуза. Со своим парнем она начала встречаться около двух лет назад. «Полина была очень добрая, позитивная и целеустремленная девушка. Помогала своим друзьям, они расцветали рядом с ней. Знаете, такую любовь встречаешь раз в жизни. Она давала мне силы и мотивацию, самый светлый лучик в моей жизни. Дарила нам тепло и веру в самих себя, была очень умна и храбра рядом со мной. Всегда знала, что я помогу, знала, что может в любой момент положиться на меня. А я так и не смог уберечь ее, как обещал», — рассказал 59.RU молодой человек погибшей Владислав. В свою очередь близкая подруга девушки рассказала журналистам, что Полина показала своим друзьям, что такое настоящая любовь и искренняя дружба: «Этот человек многому нас научил, она всегда нас мотивировала и поддерживала». Мама погибшей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ранее сообщила, что прощание с дочерью состоится 5 марта. 3 марта в Перми возле ЦУМа иномарка сбила троих пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП погибла девушка, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, но позже был задержан.