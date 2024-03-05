В Германии нашли виновного в утечке разговора офицеров бундесвера

В перехвате разговора офицеров Германии виноват начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе. Предварительной причиной утечки разговора называют незащищенное подключение одного из участников конференции.
«Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля», — пишет немецкая газета Bild. Он подключался к конференции из Сингапура, не удостоверившись в защищенности соединения, следует из материала.
1 марта главред RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что у нее есть записи разговора немецких офицеров, которые обсуждают подрыв Крымского моста. В Минобороны ФРГ была запущена внутренняя проверка с целью определить, кто виновен в утечке информации. Издание Politico подтверждало, что записи слитого разговора не являются подделкой.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.