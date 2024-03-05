Экстренные службы стянули к дому в Челябинске, где рухнул козырек входной группы. Фото, видео

05 марта 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Полиция и спасатели контролируют ситуацию Фото: Ольга Снопкова © URA.RU На улице Салютной в Челябинске, где обрушился козырек входной группы многоэтажного жилого дома, находятся полицейские, спасатели и представители экстренных служб. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. Дом №23а/1построен в 1982 году как семейное общежитие. Затем он был приватизирован и получил статус многоквартирного дома. Здание обслуживает управляющая компания «Жилкомсервис». Ее владелец, депутат гордумы Челябинска Кирилл Ветхов, на звонок корреспондента URA.RU не ответил. «Сейчас входная группа огорожена, для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания. На среду 6 марта, руководством ООО УК „Жилкомсервис“ запланированы работы по демонтажу козырька», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. По информации агентства, в ближайшее время будет организовано общее собрание жильцов. Собственникам квартир предстоит решить: восстанавливать козырек либо полностью его демонтировать. Фото: Ольга Снопкова © URA.RU Фото: Ольга Снопкова © URA.RU

На улице Салютной в Челябинске, где обрушился козырек входной группы многоэтажного жилого дома, находятся полицейские, спасатели и представители экстренных служб. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. Дом №23а/1построен в 1982 году как семейное общежитие. Затем он был приватизирован и получил статус многоквартирного дома. Здание обслуживает управляющая компания «Жилкомсервис». Ее владелец, депутат гордумы Челябинска Кирилл Ветхов, на звонок корреспондента URA.RU не ответил. «Сейчас входная группа огорожена, для жителей открыт запасной вход с обратной стороны здания. На среду 6 марта, руководством ООО УК „Жилкомсервис“ запланированы работы по демонтажу козырька», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. По информации агентства, в ближайшее время будет организовано общее собрание жильцов. Собственникам квартир предстоит решить: восстанавливать козырек либо полностью его демонтировать.