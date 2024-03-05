Югорчанка выиграла поездку в ХМАО на ВФМ и подарила ее иностранцу

Югорчанка подарила свою поездку в ХМАО другу из Ирландии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Югры выиграла поездку в ХМАО за активное участие в лекции, которую проводила губернатор региона Наталья Комарова на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Свой билет югорчанка подарила другу из другой страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

«Во время лекции участники с удовольствием отвечали на вопросы. Главный приз для самого активного — путешествие в Югру. В итоге победителем стала наша землячка. Она с радостью подарила билет своему другу Даниэлю из Ирландии. С нетерпением ждем в гости!» — написало правительство региона в telegram-канале.

Наталья Комарова на площадке фестиваля провела лекцию «Увидеть Югру — влюбиться в Россию» в рамках марафона «Знание. Первые». «Когда вы станете взрослыми, то, вы оглянетесь на это мероприятие и поймете, что знания, которые получили здесь, вы используете всю жизнь! Это мой житейский вывод», — отметила Наталья Комарова.

Всемирный Фестиваль молодежи — самое масштабное молодежное событие в мире, которое организовано по указу Президента РФ Владимира Путина. В фестивале в этом году принимают участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни.