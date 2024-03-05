На тюменском производстве погиб сотрудник

В Тюмени сотрудника производственной компании «Эдика» убило щитом МДФ

Сотрудник получил травму головы, которая оказалась смертельной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени сотрудник производственной компании «Эдика» погиб на работе: мужчину убило щитом МДФ, вывалившимся из «Газели». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Государственной трудовой инспекции.

«Произошел групповой несчастный случай со станочниками деревообрабатывающих станков ООО „Эдика“ в Тюмени. Во время разгрузки „Газели“ с мебельными щитами МДФ один из сотрудников получил смертельную травму головы, второй — легкие повреждения», — рассказали в пресс-службе.

ЧП случилось в обед 31 января, однако известно о нем стало лишь сейчас. Монтажник открыл левый борт машины и освободил от стяжки листы МДФ. Затем отодвинул один щит, чтобы станочники занесли его в помещение. В этот момент листы стали падать.

Как показало расследование, причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. Руководство не следило за тем, как сотрудники исполняют нормы охраны труда, не провело инструктаж, а также не позаботилось о том, чтобы работники прошли обязательный медосмотр и психиатрическое освидетельствование. За это ООО «Эдика», а также ООО ПФ «Евростиль», на которое работал монтажник, привлечены к административной ответственности.