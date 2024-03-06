В Кургане работодатели на 35% повысили зарплату, которую готовы предложить

07 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Курганской области на 35% выросла средняя предлагаемая зарплата Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы В Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Показатель увеличился на 35%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса по поиску работы. «Компании-работодатели в Курганской области в феврале в среднем готовы были предлагать 48 800 рублей в качестве оплаты труда. Это на 35% больше, чем в том же месяце прошлого года. Год к году ощутимее всего выросли предлагаемые зарплаты у административного персонала (в 2 раза), бухгалтеров (+76%), IT-специалистов (+68%)», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter. Сообщается, что наибольшую предлагаемую зарплату работодатели готовы платить специалистам из сфер «Сельское хозяйство» (113 000 рублей) и «Добыча сырья» (109 000 рублей), сотрудникам сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (94 100 рублей). При этом, меньше всего повышение зарплаты коснулось сферы безопасности. Там за год доход сотрудников не изменилась. В сельском хозяйстве оплата труда выросла всего на 24%. На столько же выросла зарплата у специалистов маркетинга и рекламы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области количество вакансий выросло на 12% за один месяц. Чаще всего работодатели ищут юристов, бухгалтеров и сотрудников административного персонала.

В Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Показатель увеличился на 35%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса по поиску работы. «Компании-работодатели в Курганской области в феврале в среднем готовы были предлагать 48 800 рублей в качестве оплаты труда. Это на 35% больше, чем в том же месяце прошлого года. Год к году ощутимее всего выросли предлагаемые зарплаты у административного персонала (в 2 раза), бухгалтеров (+76%), IT-специалистов (+68%)», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter. Сообщается, что наибольшую предлагаемую зарплату работодатели готовы платить специалистам из сфер «Сельское хозяйство» (113 000 рублей) и «Добыча сырья» (109 000 рублей), сотрудникам сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (94 100 рублей). При этом, меньше всего повышение зарплаты коснулось сферы безопасности. Там за год доход сотрудников не изменилась. В сельском хозяйстве оплата труда выросла всего на 24%. На столько же выросла зарплата у специалистов маркетинга и рекламы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области количество вакансий выросло на 12% за один месяц. Чаще всего работодатели ищут юристов, бухгалтеров и сотрудников административного персонала.