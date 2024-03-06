06 марта 2024

В Кургане работодатели на 35% повысили зарплату, которую готовы предложить

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области на 35% выросла средняя предлагаемая зарплата Фото:
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Курганские свободные кассы

В Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Показатель увеличился на 35%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса по поиску работы.

«Компании-работодатели в Курганской области в феврале в среднем готовы были предлагать 48 800 рублей в качестве оплаты труда. Это на 35% больше, чем в том же месяце прошлого года. Год к году ощутимее всего выросли предлагаемые зарплаты у административного персонала (в 2 раза), бухгалтеров (+76%), IT-специалистов (+68%)», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter.

Сообщается, что наибольшую предлагаемую зарплату работодатели готовы платить специалистам из сфер «Сельское хозяйство» (113 000 рублей) и «Добыча сырья» (109 000 рублей), сотрудникам сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (94 100 рублей). При этом, меньше всего повышение зарплаты коснулось сферы безопасности. Там за год доход сотрудников не изменилась. В сельском хозяйстве оплата труда выросла всего на 24%. На столько же выросла зарплата у специалистов маркетинга и рекламы.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области количество вакансий выросло на 12% за один месяц. Чаще всего работодатели ищут юристов, бухгалтеров и сотрудников административного персонала.

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В Курганской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Показатель увеличился на 35%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса по поиску работы. «Компании-работодатели в Курганской области в феврале в среднем готовы были предлагать 48 800 рублей в качестве оплаты труда. Это на 35% больше, чем в том же месяце прошлого года. Год к году ощутимее всего выросли предлагаемые зарплаты у административного персонала (в 2 раза), бухгалтеров (+76%), IT-специалистов (+68%)», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter. Сообщается, что наибольшую предлагаемую зарплату работодатели готовы платить специалистам из сфер «Сельское хозяйство» (113 000 рублей) и «Добыча сырья» (109 000 рублей), сотрудникам сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (94 100 рублей). При этом, меньше всего повышение зарплаты коснулось сферы безопасности. Там за год доход сотрудников не изменилась. В сельском хозяйстве оплата труда выросла всего на 24%. На столько же выросла зарплата у специалистов маркетинга и рекламы. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области количество вакансий выросло на 12% за один месяц. Чаще всего работодатели ищут юристов, бухгалтеров и сотрудников административного персонала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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