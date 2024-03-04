В Кургане резко вырос спрос на юристов, бухгалтеров и управленцев

05 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

В Курганской области за месяц число вакансий выросло на 12% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области количество вакансий выросло на 12% за один месяц. Чаще всего ищут юристов, бухгалтеров и сотрудников административного персонала. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты одного из сервисов по поиску работы. «В феврале 2024 в Курганской области было размещено больше четыре тысячи вакансий, что на 12% больше, чем в январе этого года. В топ-5 профессиональных областей по наибольшему приросту вакансий вошли „Юристы“ (+53%), „Наука, образование“ (+52%) „Финансы, бухгалтерия“ (+37%), „Добыча сырья“ (+29%), „Административный персонал“ (+28%)», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter. Отмечается, что за февраль также выросла средняя заработная плата в Курганской области. В этом месяце оплата труда достигла 48 800 рублей, что на 5% больше, чем в январе. Наибольший прирост в зарплате заметили у у маркетологов (на 20%, 45 500 рублей), представителей сферы добычи сырья (на 18%, 109 000 рублей) и сельского хозяйства (на 16%, 113 000 рублей), у административного персонала (на 14%, 53 700 рублей) и занятых в автобизнесе и безопасности (на 12% в каждой сфере, 67 600 и 43 500 рублей). В феврале также стало проще устроиться на работу в сферу медицины, так как там на одну вакансию приходится меньше, чем одно резюме. Низкую конкуренцию эксперты также заметили в таких сферах, как «Автобизнес» (1,2), «Розничная торговля» (1,6), «Рабочий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 1,7 резюме на вакансию), «Строительство» (1,8). По Курганской области в общем в рейтинг профессиональных областей с наиболее высоким спросом за февраль вошли «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Строительство и недвижимость». Ранее URA.RU писало, что курганские менеджеры и программисты получили сотни предложений поработать за границей. Приглашения местные специалисты получали из Казахстана, Беларуси и Соединенных Штатов Америки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области количество вакансий выросло на 12% за один месяц. Чаще всего ищут юристов, бухгалтеров и сотрудников административного персонала. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты одного из сервисов по поиску работы. «В феврале 2024 в Курганской области было размещено больше четыре тысячи вакансий, что на 12% больше, чем в январе этого года. В топ-5 профессиональных областей по наибольшему приросту вакансий вошли „Юристы“ (+53%), „Наука, образование“ (+52%) „Финансы, бухгалтерия“ (+37%), „Добыча сырья“ (+29%), „Административный персонал“ (+28%)», — рассказали URA.RU специалисты HeadHunter. Отмечается, что за февраль также выросла средняя заработная плата в Курганской области. В этом месяце оплата труда достигла 48 800 рублей, что на 5% больше, чем в январе. Наибольший прирост в зарплате заметили у у маркетологов (на 20%, 45 500 рублей), представителей сферы добычи сырья (на 18%, 109 000 рублей) и сельского хозяйства (на 16%, 113 000 рублей), у административного персонала (на 14%, 53 700 рублей) и занятых в автобизнесе и безопасности (на 12% в каждой сфере, 67 600 и 43 500 рублей). В феврале также стало проще устроиться на работу в сферу медицины, так как там на одну вакансию приходится меньше, чем одно резюме. Низкую конкуренцию эксперты также заметили в таких сферах, как «Автобизнес» (1,2), «Розничная торговля» (1,6), «Рабочий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 1,7 резюме на вакансию), «Строительство» (1,8). По Курганской области в общем в рейтинг профессиональных областей с наиболее высоким спросом за февраль вошли «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Строительство и недвижимость». Ранее URA.RU писало, что курганские менеджеры и программисты получили сотни предложений поработать за границей. Приглашения местные специалисты получали из Казахстана, Беларуси и Соединенных Штатов Америки.