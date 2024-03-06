Россиян пугают сообщениями о фонариках со взрывчаткой

Сообщение о фонариках со взрывчаткой в регионах России является ложным
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Пальчиковые батарейки. Екатеринбург, батарейки
Сообщение о фонариках со взрывчаткой вместо батареек является фейком Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Россияне в соцсетях пересылают сообщение о том, что в разных регионах страны находят фонарики со взрывчаткой вместе батареек. Однако данная информация является недостоверной. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

Жители разных регионов начали пересылать друг другу в мессенджерах и соцсетях панические сообщения о том, что в населенных пунктах возле школ якобы разбрасывают фонарики, у которых вместо батарейки установлена взрывчатка. Авторы постов просят максимально распространить информацию: «Вот такие фонарики разбрасывают по населенным пунктам, возле школ. Всех оповестить, предупредить. Особенно детей. Можно учителям переслать, чтобы показали, оповестили. Вместо батареек установлено взрывное устройство. При включении происходит подрыв. Ни в коем случае не пинать, не подбирать. Убить не убьет, но конечность разорвать может». Однако эта информация является фейком.

Ранее действительно сообщалось о том, что мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько предупреждал жителей о том, что украинские военные сбрасывают с беспилотников предметы со взрывчаткой, в том числе фонарики. Подобная информация также поступала из Запорожской области. Однако в других регионах России подобных инцидентов зафиксировано не было. Слух о фонариках со взрывчаткой опровергал глава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Андрей Зайцев в своем telegram-канале. В ЦУР Ленинградской области также сообщили, что информация является фейком, об этом пишет издание Online47.ru. Слух опровергали в МВД Дагестана. Слова ведомства приводят «Аргументы и факты — Дагестан» в своем telegram-канале.

Инциденты с фонариками, у которых вместо батарейки была взрывчатка, были зафиксированы только в новых регионах
Инциденты с фонариками, у которых вместо батарейки была взрывчатка, были зафиксированы только в новых регионах
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Россияне в соцсетях пересылают сообщение о том, что в разных регионах страны находят фонарики со взрывчаткой вместе батареек. Однако данная информация является недостоверной. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. Жители разных регионов начали пересылать друг другу в мессенджерах и соцсетях панические сообщения о том, что в населенных пунктах возле школ якобы разбрасывают фонарики, у которых вместо батарейки установлена взрывчатка. Авторы постов просят максимально распространить информацию: «Вот такие фонарики разбрасывают по населенным пунктам, возле школ. Всех оповестить, предупредить. Особенно детей. Можно учителям переслать, чтобы показали, оповестили. Вместо батареек установлено взрывное устройство. При включении происходит подрыв. Ни в коем случае не пинать, не подбирать. Убить не убьет, но конечность разорвать может». Однако эта информация является фейком. Ранее действительно сообщалось о том, что мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько предупреждал жителей о том, что украинские военные сбрасывают с беспилотников предметы со взрывчаткой, в том числе фонарики. Подобная информация также поступала из Запорожской области. Однако в других регионах России подобных инцидентов зафиксировано не было. Слух о фонариках со взрывчаткой опровергал глава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Андрей Зайцев в своем telegram-канале. В ЦУР Ленинградской области также сообщили, что информация является фейком, об этом пишет издание Online47.ru. Слух опровергали в МВД Дагестана. Слова ведомства приводят «Аргументы и факты — Дагестан» в своем telegram-канале.
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