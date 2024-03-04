Мэр Горловки предупредил жителей об опасных предметах, падающих с неба

04 марта 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

ВСУ сбрасывают замаскированные взрывные устройства с беспилотников в Горловке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Горловке украинские военные сбрасывают взрывные предметы с беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. «Украинские вооруженные бандформирования сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные предметы различной формы», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он добавил, что эти предметы замаскированы под фонарики, начиненные взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении. Приходько призвал не трогать и не поднимать такие предметы. Необходимо информировать компетентные органы и по возможности оградить место находки, заключил он. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что ВСУ применяют химические боеприпасы на авдеевском направлении. По его словам, такое оружие было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки.

В Горловке украинские военные сбрасывают взрывные предметы с беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. «Украинские вооруженные бандформирования сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные предметы различной формы», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он добавил, что эти предметы замаскированы под фонарики, начиненные взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении. Приходько призвал не трогать и не поднимать такие предметы. Необходимо информировать компетентные органы и по возможности оградить место находки, заключил он. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что ВСУ применяют химические боеприпасы на авдеевском направлении. По его словам, такое оружие было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки.