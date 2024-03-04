Мэр Горловки предупредил жителей об опасных предметах, падающих с неба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, граната, квадрокоптер, бпла, вог, беспилотник, лимонка, ф1, дрон, самосброс, дрон гранатометчик, сброс боеприпаса, сброс вога
ВСУ сбрасывают замаскированные взрывные устройства с беспилотников в Горловке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Горловке украинские военные сбрасывают взрывные предметы с беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«Украинские вооруженные бандформирования сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные предметы различной формы», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он добавил, что эти предметы замаскированы под фонарики, начиненные взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении.

Приходько призвал не трогать и не поднимать такие предметы. Необходимо информировать компетентные органы и по возможности оградить место находки, заключил он.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что ВСУ применяют химические боеприпасы на авдеевском направлении. По его словам, такое оружие было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Горловке украинские военные сбрасывают взрывные предметы с беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Приходько. «Украинские вооруженные бандформирования сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные предметы различной формы», — написал Приходько в своем telegram-канале. Он добавил, что эти предметы замаскированы под фонарики, начиненные взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении. Приходько призвал не трогать и не поднимать такие предметы. Необходимо информировать компетентные органы и по возможности оградить место находки, заключил он. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что ВСУ применяют химические боеприпасы на авдеевском направлении. По его словам, такое оружие было замечено в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...