В ГД внесен проект, освобождающий осужденных россиян от тюрьмы за участие в СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Законопроект об освобождении контрактников от уголовной ответственности внесен в Госдуму на рассмотрение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России вскоре могут начать освобождать граждан от уголовной ответственности, если те подписали контракт с Минобороны для службы в период проведения спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.

«В Госдуму внесен проект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период СВО», — подчеркнул депутат думы Павел Крашенинников. Его слова передает ТАСС.

В настоящий момент осужденные имеют возможность отправиться в зону СВО. Изначально документ, освобождающий заключенных от уголовной ответственности за участие в спецоперации, был внесен председателем Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в соавторстве с депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной в 2023 году.

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В России вскоре могут начать освобождать граждан от уголовной ответственности, если те подписали контракт с Минобороны для службы в период проведения спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение. «В Госдуму внесен проект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период СВО», — подчеркнул депутат думы Павел Крашенинников. Его слова передает ТАСС. В настоящий момент осужденные имеют возможность отправиться в зону СВО. Изначально документ, освобождающий заключенных от уголовной ответственности за участие в спецоперации, был внесен председателем Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в соавторстве с депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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