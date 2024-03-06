В ГД внесен проект, освобождающий осужденных россиян от тюрьмы за участие в СВО

В России вскоре могут начать освобождать граждан от уголовной ответственности, если те подписали контракт с Минобороны для службы в период проведения спецоперации на Украине. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.
«В Госдуму внесен проект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период СВО», — подчеркнул депутат думы Павел Крашенинников. Его слова передает ТАСС.
В настоящий момент осужденные имеют возможность отправиться в зону СВО. Изначально документ, освобождающий заключенных от уголовной ответственности за участие в спецоперации, был внесен председателем Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в соавторстве с депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной в 2023 году.
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