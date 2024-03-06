Экс-сотрудника челябинского минсельхоза Хусаинова будут судить за коррупцию

Дамиля Хусаинова обвиняют в 23 эпизодах коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области отправили под суд бывшего инженера-инспектора Кунашакского района управления Гостехнадзора минсельхоза области Дамиля Хусаинова, обвиняемого в коррупции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствие по делу закончено, обвинительное заключение утверждено.

«Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что Хусаинова обвиняют в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), а также четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Преступления были выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.

Бывшего инспектора задержали в феврале прошлого года. После ночи в ИВС ему предъявили обвинения в коррупции, и отправили под домашний арест. Следствие полагает, что в период с 2021 по 2022 годы Хусаинов организовал изготовление и выдачу поддельных свидетельств о прохождении обучения на право управления трактором. За все время в качестве вознаграждения он получил свыше 400 тысяч рублей.