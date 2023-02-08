В челябинском районе задержали по подозрению во взятках чиновника минсельхоза

В Кунашакском районе Челябинской области чиновника минсельхоза региона Дамиля Хусаинова задержали по подозрению в получении взяток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Хусаинов занимает должность главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района управления гостехнадзора минсельхоза области. В апреле 2022 года он получил взятку за выданное водительское удостоверение тракториста-машиниста категории „В, С“ гражданину, который не обучался и не сдавал экзамены», — сообщает источник.
В пресс-службе управления СКР по региону URA.RU заявили, что подозреваемый в течение 2022 года получил взятки от местных жителей в сумме более 38 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.
По данным инсайдера, в отношении Хусаинова возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Чиновник провел ночь в ИВС, позже суд отправил его под домашний арест.
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