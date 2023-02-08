08 февраля 2023

В челябинском районе задержали по подозрению во взятках чиновника минсельхоза

© Служба новостей «URA.RU»
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В общей сложности чиновник получил 38 тысяч рублей взятки Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области чиновника минсельхоза региона Дамиля Хусаинова задержали по подозрению в получении взяток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Хусаинов занимает должность главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района управления гостехнадзора минсельхоза области. В апреле 2022 года он получил взятку за выданное водительское удостоверение тракториста-машиниста категории „В, С“ гражданину, который не обучался и не сдавал экзамены», — сообщает источник.

В пресс-службе управления СКР по региону URA.RU заявили, что подозреваемый в течение 2022 года получил взятки от местных жителей в сумме более 38 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.

По данным инсайдера, в отношении Хусаинова возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Чиновник провел ночь в ИВС, позже суд отправил его под домашний арест.

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В Кунашакском районе Челябинской области чиновника минсельхоза региона Дамиля Хусаинова задержали по подозрению в получении взяток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Хусаинов занимает должность главного государственного инженера-инспектора Кунашакского района управления гостехнадзора минсельхоза области. В апреле 2022 года он получил взятку за выданное водительское удостоверение тракториста-машиниста категории „В, С“ гражданину, который не обучался и не сдавал экзамены», — сообщает источник. В пресс-службе управления СКР по региону URA.RU заявили, что подозреваемый в течение 2022 года получил взятки от местных жителей в сумме более 38 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. По данным инсайдера, в отношении Хусаинова возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Чиновник провел ночь в ИВС, позже суд отправил его под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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