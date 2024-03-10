10 марта 2024
09 марта 2024

В Сургуте произошел пожар на СТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
С возгоранием борется 36 человек пожарной охраны Фото:

В Сургуте на улице Терешковой загорелась станция техобслуживания. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС.

«Загорелось здание по ремонту автомобилей 300 метров квадратных. Оно еще горит. На месте работают сотрудники пожарной охраны. По предварительной информации людей и машин в сервисе нет», — сообщили в МЧС.

Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На месте работает 36 человек. Привлечено 10 единиц спецтехники.

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В Сургуте на улице Терешковой загорелась станция техобслуживания. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС. «Загорелось здание по ремонту автомобилей 300 метров квадратных. Оно еще горит. На месте работают сотрудники пожарной охраны. По предварительной информации людей и машин в сервисе нет», — сообщили в МЧС. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На месте работает 36 человек. Привлечено 10 единиц спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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