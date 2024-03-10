В Сургуте произошел пожар на СТО. Видео

11 марта 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

С возгоранием борется 36 человек пожарной охраны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте на улице Терешковой загорелась станция техобслуживания. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС. «Загорелось здание по ремонту автомобилей 300 метров квадратных. Оно еще горит. На месте работают сотрудники пожарной охраны. По предварительной информации людей и машин в сервисе нет», — сообщили в МЧС. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На месте работает 36 человек. Привлечено 10 единиц спецтехники.

В Сургуте на улице Терешковой загорелась станция техобслуживания. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС. «Загорелось здание по ремонту автомобилей 300 метров квадратных. Оно еще горит. На месте работают сотрудники пожарной охраны. По предварительной информации людей и машин в сервисе нет», — сообщили в МЧС. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На месте работает 36 человек. Привлечено 10 единиц спецтехники.