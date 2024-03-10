С возгоранием борется 36 человек пожарной охраны
В Сургуте на улице Терешковой загорелась станция техобслуживания. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС.
«Загорелось здание по ремонту автомобилей 300 метров квадратных. Оно еще горит. На месте работают сотрудники пожарной охраны. По предварительной информации людей и машин в сервисе нет», — сообщили в МЧС.
Пожарные приступили к ликвидации возгорания. На месте работает 36 человек. Привлечено 10 единиц спецтехники.
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