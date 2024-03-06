Путин выразил гордость за российский искусственный интеллект

07 марта 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин выразил гордость за достижения страны в области искусственного интеллекта. Он отметил значительный прогресс России в этой сфере во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. «Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере (искусственного интеллекта — прим. URA.RU), потому что у нас это так называемое электронное правительство продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» Российский лидер подчеркнул, что успехи в развитии искусственного интеллекта являются результатом труда многих людей, включая заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Путин также указал на необходимость продолжения работы над развитием искусственного интеллекта как внутри страны, так и в международном сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин выразил гордость за достижения страны в области искусственного интеллекта. Он отметил значительный прогресс России в этой сфере во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. «Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере (искусственного интеллекта — прим. URA.RU), потому что у нас это так называемое электронное правительство продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» Российский лидер подчеркнул, что успехи в развитии искусственного интеллекта являются результатом труда многих людей, включая заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Путин также указал на необходимость продолжения работы над развитием искусственного интеллекта как внутри страны, так и в международном сотрудничестве.