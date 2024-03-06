06 марта 2024

Путин выразил гордость за российский искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин выразил гордость за достижения страны в области искусственного интеллекта. Он отметил значительный прогресс России в этой сфере во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере (искусственного интеллекта — прим. URA.RU), потому что у нас это так называемое электронное правительство продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24»

Российский лидер подчеркнул, что успехи в развитии искусственного интеллекта являются результатом труда многих людей, включая заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Путин также указал на необходимость продолжения работы над развитием искусственного интеллекта как внутри страны, так и в международном сотрудничестве.

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Президент России Владимир Путин выразил гордость за достижения страны в области искусственного интеллекта. Он отметил значительный прогресс России в этой сфере во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. «Мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере (искусственного интеллекта — прим. URA.RU), потому что у нас это так называемое электронное правительство продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» Российский лидер подчеркнул, что успехи в развитии искусственного интеллекта являются результатом труда многих людей, включая заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Путин также указал на необходимость продолжения работы над развитием искусственного интеллекта как внутри страны, так и в международном сотрудничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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