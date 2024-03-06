06 марта 2024

Челябинец несколько месяцев мстил водителю, не пропустившему его на переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, светофор, пешеходный переход
Обиженный пешеход повредил машину водителя Фото:

В Челябинске местный житель на протяжении нескольких месяцев мстил водителю, который не пропустил его на пешеходном переходе: он прыгал на крыше авто, обливал краской и разбивал стекла с фарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, злоумышленник был задержан, его ожидает суд.

«В апреле 2023 года в ночное время совершил не менее семи прыжков на крыше автомобиля. Спустя 10 дней вновь пришел во двор дома в ночное время и вылил на кузов автомобиля эмаль зеленого цвета. В июле 2023 года нанес по автомобилю не менее восьми ударов молотком, разбив стекла, фонари и повредив кузов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что поврежденный автомобиль был куплен в кредит. Своими действиями обиженный пешеход причинил водителю материальный ущерб на сумму около 260 тысяч рублей. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №6 Калининского района Челябинска для рассмотрения по существу.

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В Челябинске местный житель на протяжении нескольких месяцев мстил водителю, который не пропустил его на пешеходном переходе: он прыгал на крыше авто, обливал краской и разбивал стекла с фарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, злоумышленник был задержан, его ожидает суд. «В апреле 2023 года в ночное время совершил не менее семи прыжков на крыше автомобиля. Спустя 10 дней вновь пришел во двор дома в ночное время и вылил на кузов автомобиля эмаль зеленого цвета. В июле 2023 года нанес по автомобилю не менее восьми ударов молотком, разбив стекла, фонари и повредив кузов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что поврежденный автомобиль был куплен в кредит. Своими действиями обиженный пешеход причинил водителю материальный ущерб на сумму около 260 тысяч рублей. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №6 Калининского района Челябинска для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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