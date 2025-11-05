В Коркино ребенок провалился под лед

Тонкий лед не выдержал веса ребенка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Коркино Челябинской области семилетний мальчик провалился под лед. Его спасли сотрудники ГАИ, случайно находившиеся неподалеку, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В Коркино четверо мальчишек 7-10 лет решили прогуляться по тонкому льду затопленного участка у дома на улице Заотвальной. Лед толщиной всего один сантиметр не выдержал и один из ребят, 2018 года рождения, провалился по пояс в ледяную воду», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мальчика спасли сотрудники ГАИ, которые случайно находились неподалеку. Они быстро вытащили ребенка и передали врачам скорой помощи. После обследования в детской больнице мальчика отдали родителям, госпитализация не потребовалась.

