Происшествия

Жительница Челябинской области застряла в болоте по пути домой

05 ноября 2025 в 11:38
Девушка возвращалась от подруг и застряла в болоте (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Миассе Челябинской области местная жительница по грудь застряла в болоте, возвращаясь с девичника. Пострадавшей потребовалась помощь, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. 

«Отпраздновав девичник, девушка собралась домой. По пути заблудилась и встряла в болоте», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Пострадавшая успела позвонить знакомому и передать свои координаты. Прибывшие спасатели обнаружили девушку, стоящую по грудь в воде. Девушку транспортировали до дома и передали родственникам.

На Больших Айских притесах ранее разбился мужчина. Высота падения составила 25 метров, тело с одного берега на другой транспортировали спасатели и передали сотрудникам полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. 

