Жительница Челябинской области застряла в болоте по пути домой

Девушка возвращалась от подруг и застряла в болоте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Миассе Челябинской области местная жительница по грудь застряла в болоте, возвращаясь с девичника. Пострадавшей потребовалась помощь, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Отпраздновав девичник, девушка собралась домой. По пути заблудилась и встряла в болоте», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшая успела позвонить знакомому и передать свои координаты. Прибывшие спасатели обнаружили девушку, стоящую по грудь в воде. Девушку транспортировали до дома и передали родственникам.

Продолжение после рекламы