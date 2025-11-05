Заксобрание начало рассмотрение бюджета Челябинской области

Бюджет поступил в региональный парламент Фото: Олег Татаркин, пресс-служба законодательного собрания Челябинской области, https://zs74.ru/news/zakonodatelnoe-sobranie-pristupilo-k-rassmotreniyu-oblastnogo-byudzheta-na-2026-2028-gody

Бюджет Челябинской области на будущий год поступил для рассмотрения во все комитеты законодательного собрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Проект закона „Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“ направили во все комитеты законодательного собрания для рассмотрения по своим предметам ведения. На заседаниях комитетов будут выработаны решения для принятия законопроекта в первом чтении. Затем решения комитетов для обобщения поступят в комитет по бюджету и налогам. С 10 по 13 ноября на официальном сайте законодательного собрания области также пройдет общественное обсуждение проекта главного финансового документа региона на ближайшие три года», — цитируют в пресс-службе заксобрания спикера и председателя комитета по бюджету и налогам Олега Гербера.

Проект бюджета поступил из правительства региона в областной парламент и в бумажном варианте, и на электронном носителе. Он сформирован на основе прогноза социально-экономического развития региона.

Продолжение после рекламы

Проект бюджета остается социально направленным, доля социальных расходов составляет порядка 70%. В нем полностью финансово обеспечены меры поддержки участников СВО и их семей, а также дальнейшее развитие системы их социальной и медицинской реабилитации.

Полностью сохранены и проиндексированы в соответствии с региональным законодательством все социальные обязательства — выплаты, пособия, льготы и другие меры поддержки различных категорий граждан. Также предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента страны, в том числе по оплате труда в бюджетной сфере и на реализацию национальных проектов.

Наряду с социально значимыми направлениями в бюджете предусмотрено финансирование инфраструктурных проектов. Это позволит обеспечить дальнейшее поступательное развитие Челябинской области, в том числе в таких сферах, как здравоохранение, образование, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная и транспортная отрасли.

Заседание рабочей группы по проведению итогов общественного обсуждения запланировано на 18 ноября. В первом чтении законопроект планируется рассмотреть на заседании заксобрания 20 ноября. Во втором и третьем чтениях бюджет планируется принять в начале декабря.