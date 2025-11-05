ФСБ задержала экс-гендиректора челябинского МУП «ПОВВ» Хабирова

Сергей Хабиров задержан по делу о злоупотреблении полномочиями Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области © URA.RU

Экс-гендиректор МУП «ПОВВ» в Челябинске Сергей Хабиров задержан сотрудниками УФСБ по региону. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области уточнили, что Хабирову вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Хабиров руководил МУП «ПОВВ» с марта 2022 года по октябрь 2024 года. Учредителем МУП является мэрия Челябинска. Речь идет о периоде при прежнем руководстве города.

«Установлено, что в июле 2024 года гендиректор МУП „Производственное объединение водоснабжения и водоотведение“ (ПОВВ) по предварительному сговору с главным инженером МУП злоупотребили должностными полномочиями. Речь идет о заключении двух муниципальных контрактов с ООО „Проекты и Решения“ на выполнении работ по устранению аварий на объектах уличной сети Челябинска. Контракты были заключены по завышенной стоимости. Ущерб бюджету Челябинска только по этим двум контрактам превысили 116 млн рублей», — заявили в пресс-службе УФСБ по региону.

Ранее по этому же уголовному делу был задержан и отправлен в СИЗО главный инженер МУП Александр Шишков. Его обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО. Вместе с Шишковым по делу проходит директор ООО «Проекты и Решения» Михаил Волков.