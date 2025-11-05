Челябинцы на погашение ипотеки отдают почти 43% зарплаты

В среднем по ипотеке челябинцы платят 64 700 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в среднем на семью берут ипотечные кредиты в размере 3 600 000 рублей. На их погашение уходит 64 700 рублей в месяц, 48,4% от заработной платы, сообщается на сайте о недвижимости.

«Челябинская область оказалась на 22 строчке в рейтинге российских регионов по ипотечным платежам. На первом месте — Чукотский автономный округ. Его жители на погашение платежа отдают 23,5% зарплаты, 82 900 рублей в месяц», — сообщается в исследовании «РИА новости».





Наименее выгодно брать ипотеку в Крыму, Дагестане, Северной Осетии и Калмыкии. Там на погашение ипотеки придется отдавать более 80% зарплаты. Так, средний размер ипотечного кредита в Крыму — 4 700 000 рублей. Размер ипотечного платежа в среднем достигает 83 600 рублей. И крымчанам по ипотечному платежу приходится отдавать 80,5% от своего заработка.

