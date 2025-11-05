Экс-директора нацпарка «Таганай» Яковлева отправили в колонию на 9,5 лет

Алексея Яковлева признали виновным в коррупции Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Златоустовский горсуд Челябинской области отправил в колонию на девять с половиной лет экс-директора нацпарка «Таганай» Алексея Яковлева. Его признали виновным в коррупции, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд приговорил признать Яковлева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ. По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев со штрафом в размере 5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок семь лет. С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Дмитрий Сержантов.

Подельникам Яковлева в лице Эльвины Новоселовой, Евгения Пузанова и Ульяны Филипповой также был вынесен приговор. Новоселова получила четыре года условно, дело в отношении Пузанова и Филипповой было прекращено.

Продолжение после рекламы

Яковлев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в ноябре 2023 года. К тому времени он «вырос» до должности замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ. Вместе с ним под следствие попало руководство некогда родного ему парка «Таганай» — Новоселова и Пузанов. Их обвинили в создании коррупционной схемы.

В суде удалось доказать, что весной 2021 года Яковлев договорился со сменившей его на посту директора «Таганая» Новоселовой о ежемесячной передаче ему 50 тысяч рублей. Сумма собиралась из премий сотрудников. Схема действовала почти два года. Деньги Яковлев получал через Пузанова.

Схема вскрылась благодаря одной из сотрудниц, которая решила больше в ней не участвовать. Она сообщила о фактах хищения в ФСБ.

Расследование дела длилось около года. Список фигурантов пополнился местной предпринимательницей Филипповой. Следствие считало, что с октября 2021 года по июль 2023 года она выплатила Яковлеву 2,21 млн рублей. Взятки передавались за способствование коммерческой деятельности в сфере общественного питания и торговли сувенирной продукцией на территории парка «Таганай».