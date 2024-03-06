06 марта 2024

Курганские полицейские в выходные будут вылавливать нетрезвых водителей

В Курганской области полицейские проведут массовую проверку водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные полицейские проведут массовую проверку водителей с 7 по 9 марта Фото:

В Кургане сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за водителями в праздничные выходные дни, в регионе пройдут массовые проверки на дорогах, возле ТРЦ и мест отдыха. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области в своем telegram-канале.

«На протяжении всех праздничных выходных дней с 7 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование будет проводиться в местах массового скопления людей, на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений», — говорится в сообщении ведомства.

В регионе запланировано проведение массовых проверок, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

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В Кургане сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за водителями в праздничные выходные дни, в регионе пройдут массовые проверки на дорогах, возле ТРЦ и мест отдыха. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области в своем telegram-канале. «На протяжении всех праздничных выходных дней с 7 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование будет проводиться в местах массового скопления людей, на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений», — говорится в сообщении ведомства. В регионе запланировано проведение массовых проверок, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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