Курганские полицейские в выходные будут вылавливать нетрезвых водителей

В Кургане сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за водителями в праздничные выходные дни, в регионе пройдут массовые проверки на дорогах, возле ТРЦ и мест отдыха. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области в своем telegram-канале.
«На протяжении всех праздничных выходных дней с 7 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование будет проводиться в местах массового скопления людей, на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений», — говорится в сообщении ведомства.
В регионе запланировано проведение массовых проверок, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.