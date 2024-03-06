Поздравление женщинам пришло с СВО
Военнослужащие третьей роты батальона «Кедр», в котором служат жители ЯНАО, поздравили женщин с Международным женским днем. Подразделение находится в зоне проведения специальной военной операции. Видео с бойцами опубликовала в своем telegram-канале мэр Муравленко Елена Молдован.
«Благодарим дорогих женщин за поддержку, терпение и надежный тыл», — отметили в праздничном обращении военные. Свое видеопоздравление бойцы «Кедра» закончили троекратным «ура».
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