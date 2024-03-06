06 марта 2024

Ямальские бойцы батальона «Кедр» поздравили женщин с 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
Поздравление женщинам пришло с СВО Фото:

Военнослужащие третьей роты батальона «Кедр», в котором служат жители ЯНАО, поздравили женщин с Международным женским днем. Подразделение находится в зоне проведения специальной военной операции. Видео с бойцами опубликовала в своем telegram-канале мэр Муравленко Елена Молдован.

«Благодарим дорогих женщин за поддержку, терпение и надежный тыл», — отметили в праздничном обращении военные. Свое видеопоздравление бойцы «Кедра» закончили троекратным «ура».

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Военнослужащие третьей роты батальона «Кедр», в котором служат жители ЯНАО, поздравили женщин с Международным женским днем. Подразделение находится в зоне проведения специальной военной операции. Видео с бойцами опубликовала в своем telegram-канале мэр Муравленко Елена Молдован. «Благодарим дорогих женщин за поддержку, терпение и надежный тыл», — отметили в праздничном обращении военные. Свое видеопоздравление бойцы «Кедра» закончили троекратным «ура».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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