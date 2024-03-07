Shot: на трассе М7 остановили иномарку, набитую взрывчаткой

07 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Почти три килограмма взрывчатки было обнаружено во время осмотра машины на М7, сообщают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД остановили на трассе М7 Ford C-MAX, в котором было 2,5 килограмма взрывчатки. За рулем был пенсионер, который ехал из Москвы в родной Хабаровск. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В сумке 64-летнего пенсионера заметили подозрительный цилиндрический предмет, такие же были и в багажнике. Выяснилось, что это заряды взрывчатого вещества», — говорится в канале. После детального осмотра было обнаружено около 2,5 килограмма взрывчатки. Точная масса не приводится. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас работают с пенсионером. Почему взрывчатка оказалась в машине и куда она доставлялась, пока не ясно. Сам мужчина заявил, что не знает где и зачем взял бомбы, передает МК.RU .

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе М7 Ford C-MAX, в котором было 2,5 килограмма взрывчатки. За рулем был пенсионер, который ехал из Москвы в родной Хабаровск. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В сумке 64-летнего пенсионера заметили подозрительный цилиндрический предмет, такие же были и в багажнике. Выяснилось, что это заряды взрывчатого вещества», — говорится в канале. После детального осмотра было обнаружено около 2,5 килограмма взрывчатки. Точная масса не приводится. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас работают с пенсионером. Почему взрывчатка оказалась в машине и куда она доставлялась, пока не ясно. Сам мужчина заявил, что не знает где и зачем взял бомбы, передает МК.RU.