Shot: на трассе М7 остановили иномарку, набитую взрывчаткой

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Кладбище Рябково. Курган, дорожно патрульная служба, дпс
Почти три килограмма взрывчатки было обнаружено во время осмотра машины на М7, сообщают СМИ Фото:

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе М7 Ford C-MAX, в котором было 2,5 килограмма взрывчатки. За рулем был пенсионер, который ехал из Москвы в родной Хабаровск. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В сумке 64-летнего пенсионера заметили подозрительный цилиндрический предмет, такие же были и в багажнике. Выяснилось, что это заряды взрывчатого вещества», — говорится в канале. После детального осмотра было обнаружено около 2,5 килограмма взрывчатки. Точная масса не приводится.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас работают с пенсионером. Почему взрывчатка оказалась в машине и куда она доставлялась, пока не ясно. Сам мужчина заявил, что не знает где и зачем взял бомбы, передает МК.RU.

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Сотрудники ГИБДД остановили на трассе М7 Ford C-MAX, в котором было 2,5 килограмма взрывчатки. За рулем был пенсионер, который ехал из Москвы в родной Хабаровск. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В сумке 64-летнего пенсионера заметили подозрительный цилиндрический предмет, такие же были и в багажнике. Выяснилось, что это заряды взрывчатого вещества», — говорится в канале. После детального осмотра было обнаружено около 2,5 килограмма взрывчатки. Точная масса не приводится. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас работают с пенсионером. Почему взрывчатка оказалась в машине и куда она доставлялась, пока не ясно. Сам мужчина заявил, что не знает где и зачем взял бомбы, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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